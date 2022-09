Super Junior se presentará en el festival KAMP LA 2022 en el Rose Bowl Stadium

Super Junior está por completar la etapa asiática de su gira mundial "Super Show 9: The Road", su siguiente parada será en el festival KAMP de Los Ángeles. Los llamados reyes del Hallyu volverán a Estados Unidos para presentarse por primera vez en el Rose Bowl Stadium.

Desde su debut, Super Junior se ha mantenido inalterable, pues con 17 años de carrera se mantienen fuertes mientras muestran sus nuevas facetas como grupo. Las estrellas surcoreanas se preparan para tener varias sorpresas este próximo año, además, realizarán el lanzamiento del segundo volumen de su onceavo álbum 'The Road: Keep on Going'.

Luego de finalizar su gira por Asia, Super Junior regresará a Estados Unidos por primera vez desde el 2018. El grupo se ha presentado en festivales como la KCON de Nueva York demostrando su enorme presencia en el K-Pop a nivel mundial y en este fenómeno de Corea del Sur que se ha extendido en la nación americana.

Super Junior se presentará por primera vez en el Rose Bowl Stadium con KAMP LA

Super Junior continúa vigente y más fuerte que nunca, las leyendas del K-Pop llevarán su éxito musical a Estados Unidos el próximo mes de octubre. El grupo se presentará en el KAMP de LA, festival que se realizará el 15 y 16 de octubre en el Rose Bowl Stadium, de Pasadena, California.

Se espera que el grupo presente sus más grandes éxitos como Sorry Sorry, Bonamana, Mr. Simple y su más reciente sencillo "Mango", el cual registró 15 millones de reproducciones en YouTube. Super Junior también tuvo exitosas presentaciones en el SMTOWN de su natal Corea y en Japón. Se espera que continúen con su gira mundial el próximo año.

Los artistas que también estarán presentándose durante el festival son BAMBAM, IKON, Kai de EXO, Aespa, Epik High, el grupo MOMOLAND, MONSTA X, Taeyeon, y más.

Se espera que Super Junior continúe con ssu presentaciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. En noviembre también celebrarán su aniversario número 18.

