Regina Blandón conquista en traje de baño ideal para cualquier figura

Regina Blandón se dejó ver en redes sociales como pocas veces, pues presumió un coqueto traje de baño con el que conquistó a sus millones de seguidores e impuso estilo para los días de playa o alberca, ya que esta prenda es ideal para cualquier tipo de figura. Con ésta imagen, la actriz demuestra que siempre se puede lucir moderna en cualquier ocasión.

La actriz, de 32 años, es conocida por su trabajo en películas y series de televisión, pero también por su postura ante las inclusión de todas las personas, por lo que a pesar de desatar polémica, usa lenguaje incluyente hasta en eventos importantes. A pesar de que su postura divide opiniones, es muy querida por le público, y muestra de ello es que en redes sociales como Instagram, tiene más de 3.7 millones de seguidores.

Regina Blandón se luce en bañador

La actriz que le dio vida a "Bibi" en "La Famila P.Luche" se tomó un momento en sus redes sociales para hacer una dinámica que se está haciendo muy viral en la plataforma. Regina compartió un cuadro en sus historias de la plataforma de Meta, que decía "Foto que tomas pero no publicas", para así aprovechar y mostrar su bañador negro, con el cual enamoró a sus millones de admiradores, pues pocas veces se presenta de esta forma.

Regina Blandón se deja ver con traje de baño IG @reginablandon

La pieza de ropa llamó la atención debido a su diseño strapless y de escote de corazón, así como su espalda descubierta, lo que le dio un toque cautivador a la prenda que además lucía muy elegante. El traje de baño completo era de color negro, por lo que además de cubrir la zona del abdomen, también estilizaba la figura, por lo que era ideal para cualquier tipo de cuerpo.

A pesar de que Regina Blandón no se ha colocado como un ícono de la moda para las mujeres jóvenes, en sus redes sociales se pueden encontrar varios looks que sirven de inspiración, sobre todo para los días casuales, ya que la protagonista de "Mirreyes vs Godínez" gusta de llevar atuendos sencillos, pero que no dejan de ser muy modernos con los que hace las mejores combinaciones.

Con éste atuendo de playa que la hija del actor Roberto Blandón mostró en sus redes sociales, muestra que también puede ser una fashionista, pues tiene un estilo muy marcado, que a pesar de ser discreto, llama la atención por la elegancia por su porte, como lo hace con sus trajes de baños modernos que son perfectos para que cualquier mujer luzca impactante en los días frente al mar.

Impone moda con sus looks de playa IG @reginablandon

Regina Blandón comenzó desde muy joven en el medio artístico, pues su papá también es actor. Su fama despuntó con el personaje de "Bibi" en la exitosa serie de "La Famila P.Luche", en la que compartió créditos con Eugenio Derbez. Desde ese momento se ha seguido preparando, por lo que ahora es una destacada actriz de cine y teatro.

