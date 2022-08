Regina Blandón utiliza lenguaje incluyente en evento importante: "Hay un avance en todes les compañeres"

Regina Blandón volvió a demostrar su compromiso por hacer parte de la sociedad a todas las personas en cada evento al que va, por ello no sorprendió que durante la gala para revelar a los nominados al premio Ariel, utilizara lenguaje incluyente. La actriz, también manifestó su emoción por ver a cada vez más mujeres dentro de las diferentes ternas.

Aunque esta vez la actriz que se dio a conocer por su personaje de Bibi en "La Familia P.Luche", no fue nominada a uno de los mayores premios de la cinematografía nacional, tuvo la oportunidad de presentar a los que aspiran a un galardón. Y fue en el marco de este evento que en un encuentro con medios, la actriz expresó su entusiasmo por este arte que cada vez avanza más.

“El cine mexicano se está posicionando cada vez más y es una celebración que le hacemos a los compañeres. Hacemos muy buen cine. Creo que siempre hemos estado presentes en el ámbito internacional pero antes no había la interconexión que ahora se hace más ruido pero siempre ha habido joyas del cine mexicano”.

Regina Blandón utiliza lenguaje incluyente en su vocabulario Foto: IG @reginablandon

Regina Blandón se expresa con lenguaje incluyente

Al igual que en sus redes sociales y en sus entrevistas, Blandón, de 32 años, se expresó durante conversación con la prensa con lenguaje incluyente. En declaraciones retomadas por la revista TVNovelas, indicó que todos van evolucionando, por lo que se encuentra satisfecha por trabajar con artistas talentosos.

"Todos vamos evolucionando y lo que te importaba hace un año o dos o antier va cambiando; y tú también cambias; me ha tocado mucha suerte de trabajar con gente muy talentosa y vamos avanzando", destacó la actriz que también está formando una carrera en el teatro.

Sobre las nominaciones para mujeres, Regina Blandón indicó: “Vamos paso a paso, qué bueno que se reconozca el trabajo de todes les compañeres”, pues reconoció que cada vez más se le da espacio al género femenino en la industria del séptimo arte.

Regina fue una de las actrices que firmó una carta abierta a la productora Videocine para que se investigaran las acusaciones hechas en contra de Jorge "Coco" Levy, quien era un ejecutivo de la empresa y presuntamente abusó y acosó a diferentes artistas. La protagonista de "Mirreyes Vs Godínez" dijo que no sabe si se hará alguna manifestación durante los premios Ariel, pero se dijo dispuesta a participar.

SIGUE LEYENDO:

Regina Blandón: Esto opinó la actriz, en lenguaje inclusivo, sobre el tema de abuso que minimizó su padre