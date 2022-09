Martín Altomaro responde a las críticas por su relación con Regina Blandón 14 años menor que él

Regina Blandón es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, tras dar a conocer su relación con Martín Altomaro se convirtieron en blanco de críticas debido a que es menor que él por 14 años y comenzaron su romance unos meses después de haberse divorciado.

Ambos actores han mantenido su vida privada alejada de los reflectores, por lo que la noticia de su noviazgo causó gran impacto entre los fans y dividió opiniones debido a que habían pasado tan sólo unos meses del divorcio de Blandón con el comediante Roberto Flores y por la diferencia de edad.

Martín Altomaro fue cuestionado al respecto en la premiere de “Soy Tu Fan” -que llegará a las salas de cine el próximo 8 de septiembre y protagoniza junto a Ana Claudia Talancón-, y no dudó en defender su relación al señalar que las críticas no han logrado fracturarla, contrario a ello, están más enamorados que nunca.

“Para nada, a nosotros eso no los preocupa. En el amor no hay edad”, dijo el actor quien no dio más detalles de su romance y mostró que su relación continúa mejor que nunca.

Historia de amor

La actriz de “La Familia P. Luche” ha dejado fuera de las cámaras los detalles de su vida privada, por ello la noticia de que llegó al altar con el comediante Roberto Flores causó gran sorpresa entre sus fans, quienes más tarde le enviaron mensajes de apoyo cuando dio a conocer su repentina separación.

Durante una entrevista con Isabel Lascurain, la actriz abrió su corazón y habló al respecto: “Creo que tomar ese paso nos ayudó a los dos y pues sí, no fue una ruptura amistosa, pero creo que nos enseñamos mucho y cada quien está, creo, con la persona que nos hace muy feliz y que nos llena de otra forma”.

Meses después se filtraron algunas imágenes en las que Blandón y Altomaro fueron captados juntos, pero fue después durante una entrevista con Javier Poza que ella confirmó su relación y, aunque no dio más detalles, de inmediato recibió comentarios de fans que los apoyaron y le dejaron lo mejor con “Nico”, por su personaje en la serie “Soy Tu Fan”.

Hasta el momento no han dado detalles de su historia de amor, pero se ha señalado que fue en teatro donde ocurrió el primer flechazo entre ellos y en 2019 volvieron a verse con un proyecto en cine. Desde entonces serían inseparables y poco después comenzarían su romance.

