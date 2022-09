Jorge Rivero reaparece para regresar al cine a los 84 años; así se transformó

Uno de los galanes del Cine Mexicano fue Jorge Rivero, quien cautivó al público femenino con su atractivo físico y por supuesto su talento en la pantalla grande. El actor se había alejado de las cámaras desde hace algunos años, sin embargo, reapareció en Italia, en donde a los 84 años de edad está grabando una película, sorprendiendo a todos lo que lo recuerdan en las cintas de la llamada comedia erótica, por lo que hoy recordamos su transformación.

Jorge Pous Rosas, nombre real del histrión, nació en Guadalajara, Jalisco, el 15 de junio de 1938. Comenzó a estudiar ingeniería química, a la par empezó a practicar fisicoculturismo y natación, disciplina que lo llevó a representar a México en los Juegos Panamericanos de 1959. No obstante, aunque tenía un futuro en el deporte y también en su carrera, se vio atraído por el mundo del espectáculo, por lo que debutó en 1964 en la película "El asesino invisible".

Jorge Rivero representó a México en los Panamericanos de 1959 Foto: Especial

Jorge Rivero: el "sex symbol" del Cine Mexicano

El actor fue considerado uno de los "sex symbol" de los años 70 y 80, por lo que fue protagonista de algunas películas del Cine de Ficheras, como fue "Bellas de noche", la cual es considerada la primera película de este polémico género cinematográfico. Rivero no sólo consolido su carrera en México, también triunfó en Estados Unidos y algunos países de Europa como España, Inglaterra e Italia, siendo esta última la nación en donde estaría rodando un nuevo proyecto.

"El mexicano", "Jesús, el niño Dios", "Las cautivas", "Los hombres no lloran", así como las cintas del Cine de Ficheras, son algunas de los largometrajes en los que participó en México, mientras que en Holywood hizo "El pecado de Adán y Eva", "Soldier Blue", "Río lobo", "The last hard man" y "Day of the Assassin".

El actor actuó en Hollywood Foto: Especial

Así se ve Jorge Rivero a los 84 años de edad

El protagonista de "Peleador a puño limpio" y "El pecado de Adán y Eva" volvió a los escenarios después de que en 2014 hiciera una aparición especial en "El Crimen del Cácaro Gumaro". En una entrevista con el periodista Juan Manuel Navarro, el histrión dio a conocer que se fue a vivir una temporada a Italia, ya que será parte de una nueva cinta.

"La película se llama ‘Mal de Ojo’ con un director italiano que se llama Mario Siciliano, yo trabajé con su papá hace como 40 años”, contó el actor al periodista, quien lo visitó en su casa de Hollywood, en Estados Unidos, país en el que vive dese hace más de tres décadas, pues ya formó una vida ahí, junto a su esposa Betty Kramer.

Jorge Rivero se alejó de la pantalla grande por más de ter décadas Foto: Especial

"Ya me adapté, tengo mi esposa norteamericana, hablo inglés todo el día y español nunca se me puede olvidar”, destacó el actor, quien a sus 84 años se mantiene saludable y en forma, esto gracias a que todos los días hace ejercicio, un hábito que se creó desde que conoció a "El Santo", un luchador que destacó en el séptimo arte con el Cine de Luchadores, junto a Blue Demon.

Durante la conversación, Jorge Rivero también aprovechó para mandarle un mensaje a su amigo Andrés García, quien enfrenta problemas de salud y aseguran se está dejando morir. "Mi querido Andrés, te mando un saludo, lo mejor, por favor alíviate, quiero visitarte allá en Acapulco, nada me daría mayor gusto, había pensado ir en octubre, así que allá nos vemos”, dijo ante las cámaras para pactar un encuentro con su ex compañero en la pantalla grande.

Jorge Rivero grabó una película en Italia a su más de 80 años IG @juanmanuelnavarro7

SIGUE LEYENDO:

Jorge Rivero: el galán del Cine de Ficheras que fue rival de Andrés García

La famosa vedette que estuvo involucrada en un robo en México y que trabajó con Jorge Rivero |VIDEO

Andrés García, el galán del cine mexicano que montaba tiburones, según Rafael Inclán | VIDEO