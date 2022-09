Gaby Ramírez: 5 prendas para lucir chic este otoño al estilo de la conductora

La conductora Gaby Ramírez ha destacado por ser una de más versátiles en cuanto a moda nos referimos y muestra de ello son las fotografías que publica en su cuenta de Instagram pues nos deja ver que tiene el estilo perfecto para este otoño, temporada que apenas inicia y de puedes lograr un estilo como el de ella para verte chic y a la moda igual que la famosa presentadora de Venga la Alegría fines de semana.

Los colores que vienen este otoño son todos lo que hacen alusión a la tierra: café, ocre, amarillo mostaza, verde olivo y rojo quemado, por lo que son los tonos que se verán en tendencia este otoño 2022 y es que la conductora es fanática de lucir bien vestida y cómoda, sin dejar de lado abrigarse en esta época de frío por lo que la hemos visto usando suéteres, chamarras y abrigos.

Esos son algunos ejemplos de looks con tonos de moda en otoño. Foto: Pinterest

5 prendas para lucir chic este otoño al estilo de Gaby Ramírez

Como ya mencionamos Gaby Ramírez tiene varios looks que serán perfectos para lucir de maravilla este otoño y aunque mencionamos los colores que dominarán la temporada ella nos da ejemplo de cómo se pueden posicionar otros colores para verse bien y a la moda, pues recordemos que cada una es libre de elegir lo que mejor le quede tanto en prendas como colores.

1. Suéter color naranja

Como es bien sabido en el otoño bajan las temperaturas por eso es importante elegir prendas que nos permitan estar abrigadas y lucir a la moda, tal es el caso de este suéter color naranja o tono calabaza que porta la conductora; con él se ve cómoda y lo combina con unos jeans con estampados y rotos.

Este es un ejemplo de moda de otoño. Foto: Instagram

2. Abrigo magenta

Los abrigos son prendas que no pasan de moda desde que se inventaron a principios del siglo XIX, por lo que cada temporada otoño-invierno nos ayudarán a lucir elegantes, además que son prendas muy versátiles por que se pueden usar con falda, pantalón e incluso shorts. Gaby Ramírez se luce con uno en color magenta, que está decorado con botones dorado en tela chanel.

Un top blanco y un pantalón de vestir hacen el juego perfecto. Foto: Instagram

3.Abrigo imitación piel

Las pieles animales se utilizaron durante décadas por la alta sociedad para cubrirse del frío, por lo que eran prendas que sólo algunos podían portar, tal es el caso de la realeza, sin embargo con la fabricación y popularización de temas sintéticas surgieron los abrigos imitación piel que suelen utilizarse en galas o eventos de mucho glamour, no son considerados un básico para el clóset, pero sí te sacarán de un apuro para una fiesta de noche.

Gaby Ramírez se lució muy sensual en un abrigo negro tipo piel. Foto: Instagram

4. Chamarra Denim

Las prendas denim o de mezclilla sí se consideran un básico de la moda, pues además de ser populares entre casi todas las casas de moda, son cómodas y versátiles, pues son fáciles de combinar; en este caso la conductora de Venga la Alegría hizo un total look denim al usar una chamarra y pantalón de la misma tela a juego con un top rosa pastel. Son perfectas para eventos casuales y entre amigos.

Las chamarras denim nunca pasan de moda. Foto: Instagram

5. Blazer largo

Un blazer largo es la prenda perfecta no solo para el otoño sino para cualquier época del año, pues por su diseño ayuda a estilizar la figura aportando una ilusión de mayor altura, no necesitas ser chaparrita para usarlos pues estilizan cualquier silueta y aportan un toque de elegancia a los looks.

El color morado estará de moda todo lo que resta del año. Foto: Instagram

