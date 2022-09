“Los perros ladran”: Laura Zapata lanza nuevo ataque contra Yolanda Andrade | VIDEO

La guerra de declaraciones entre Laura Zapata y Yolanda Andrade parece no tener fin pues ahora fue la temida villana de telenovelas la que lanzó un breve, pero contundente mensaje en contra de la presentadora de “Montse & Joe”, a quien acusó de ser la responsable de poner en jaque su relación con su hermana Thalía por todo lo que ha dicho, por lo que en esta nota te contamos todo acerca de este nuevo capítulo que dejó la mediática rivalidad de estas dos celebridades de la televisión mexicana.

Estas nuevas declaraciones de Laura Zapata fueron vertidas durante un encuentro de la actriz con la prensa, donde fue cuestionada acerca de la disposición de Thalía para mediar el conflicto con Yolanda Andrade, quien es una de las mejores amigas de la protagonista de “Marimar”, no obstante, la temida villana de telenovelas dejó ver que la relación con su hermana está en jaque pues confesó que la bloqueó de redes sociales.

“No, no, (me he comunicado con Thalía) y ahora si me habla quien sabe si me encuentre, porque ya la bloqueé” señaló la actriz con una sonrisa en su rostro.

En otro momento de la entrevista, Laura Zapata fue cuestionada de forma directa si la ruptura con Thalía había sido ocasionada por las declaraciones de Yolanda Andrade en las que aseguraba que durante muchos años vivió a costillas de la intérprete de “Arrasando”, quien supuestamente mensualmente le enviaba una fuerte cantidad para que cuidara de su abuela Doña Eva Mange, quien falleció el pasado mes de junio.

Ante tal pregunta, Laura Zapata de mostró visiblemente incómoda y se negó a hablar de manera profunda sobre el tema, sin embargo, lanzó un contundente mensaje dirigido directamente a Yolanda Andrade: “No, ¿qué les digo? Los perros ladran, es lo único que puede decir en referencia a esa persona (Yolanda Andrade), los perros ladran y a mí nadie me va a utilizar para su fama, no voy a subir a mi nivel a alguien que no…” sentenció Laura Zapata, quien pidió abruptamente cambiar de tema.

Thalía terminó involucrada en este pleito, pero no ha querido intervenir. Foto: Especial

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha respondido a este nuevo ataque de Laura Zapata, sin embargo, se desconoce si tenga pensado ofrecer nuevas declaraciones pues en su último embate, se mostró satisfecha por “haberle cerrado el hocico” a la actriz de 66 años.

¿Por qué inició la pelea entre Laura Zapata y Yolanda Andrade?

Todo este cruce de dimes y diretes comenzó hace aproximadamente un mes cuando Laura Zapata ofreció una entrevista en la que aseguró que “México era un país de huevones” y puso especial énfasis en los seguidores de “La Cuarta Transformación” a quienes señaló por vivir a costillas del erario público que se les entrega a través de programas sociales como becas y pensiones, no obstante, fue aquí donde Yolanda Andrade hizo su aparición y aseguró que la actriz era “la huevona” y destapó que supuestamente vivió durante muchos años del dinero que mandaba Thalía, por lo que a partir de ahí comenzó el intercambio de declaraciones en los que ambas se metieron con asuntos personales que han herido susceptibilidades.

