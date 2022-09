VIDEO | No sólo Ángela Aguilar, Irany Divad cantó el Himno Nacional en un evento deportivo y así le fue

Dentro del equipo de músicos que acompañan los espectáculos de Ángela Aguilar se encuentra Irany Divad, una joven que además brilla por su propia cuenta, pues su talento es impresionante y cada vez gana experiencia en el escenario y seguidores en sus redes sociales.

El profesionalismo de Irany Divad hicieron que fuera una de las invitadas para participar en un encuentro deportivo, la joven fue convocada para cantar el Himno Nacional Mexicano en un clásico del futbol de Chivas contra América que se llevó a cabo en Estados Unidos.

FB/IranyArtista

“No saben lo emocionada que estoy de poder entonar el Himno Nacional Mexicano para un clásico del fútbol Chivas VS América este Domingo en Atlanta! No se lo pueden perder. Agradecida por esta gran invitación, me siento tan honrada de poder volver a entonar nuestro Himno Nacional Mexicano”, escribió junto a la imagen en la que se dan a conocer los detalles.

Cabe recordar que su colega y amiga Ángela Aguilar también recibió esta encomienda en un encuentro deportivo de Saúl “El Canelo” Álvarez” en 2021, pero la hija de Pepe Aguilar fue señalada por entonar de una forma diferente el Lábaro Patrio.

Más sobre Irany Divad

Tiene 18 años, es originaria de Mexicali, Baja California. Su gusto por la música empezó desde temprana edad, especialmente se enamoró del acordeón, instrumento que actualmente domina y con el que ha conquistado los oídos y el respeto de la familia Aguilar, pero también domina el acordeón y el ukulele.

Es experta en el acordeón. FB/IranyArtista

Irany además de tener una capacidad para tocar también posee una voz impresionante que la ha ayudado a formar parte de programas televisivos como “La Academia Kids” y “La Voz Kids”. A la fecha Irany Divad es nombrada como “Princesa de la música norteña” y acompaña a Ángela Aguilar en sus presentaciones en vivo donde expone su música”.

FB/IranyArtista

Seguir leyendo

Conoce a Irany, "la princesa de la música norteña" que conquistó el oído de Pepe Aguilar