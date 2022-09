Luis Miguel estuvo cerca de casarse, pero se habría arrepentido por esta poderosa razón

Pese a que Luis Miguel ha tenido una gran cantidad de parejas a lo largo de su vida, con ninguna ha llegado al altar y todo parece indicar que “El Sol” seguirá siendo el soltero más cotizado de toda la farándula por mucho tiempo más debido a que trascendió que el intérprete de “Culpable o no” estuvo a punto de entregarle el anillo a su más reciente pareja, pero se arrepintió de último minuto por una poderosa razón, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que sabemos al respecto.

Esta versión acerca de la vida amorosa de Luis Miguel fue revelada por el portal de “TVyNovelas” donde se dio a conocer que hace aproximadamente tres meses el cantante compro un anillo de compromiso, sin embargo, no fue para entregárselo a la modelo argentina Mercedes Villador con quien había estado saliendo, sino para la diseñadora española Paloma Cuevas, quien recientemente se divorció del torero Enrique Ponce.

Paloma Cuevas se perdió la oportunidad de llegar al altar del brazo de Luis Miguel. Foto: IG:

palomacuevasofficial

La publicación señaló que Paloma Cuevas es la madrina de uno de los hijos que “El Sol” tuvo con Aracely Arámbula y que, tras su divorcio, la diseñadora buscó apoyo y refugio con “Luismi”, no obstante, la frecuente convivencia los habría hecho iniciar un tórrido amorío, además, se asegura que el cantante le prometió que se irían a vivir juntos a España para que Cuevas le diera vuelo a su carrera como cantante, la cual, ha tenido un tanto abandonada en los últimos años y para sellar su compromiso, Luis Miguel habría comprado el anillo en cuestión, el cual, se arrepintió de entregar casi al último minuto.

Luis Miguel y Paloma Cuevas fueron captados juntos en diferentes ocasiones. Foto: Especial

Error de Paloma Cuevas le cuesta su relación con Luis Miguel

Luego de que se diera a conocer que Luis Miguel había comprado un anillo de compromiso, en redes sociales se armó un gran alboroto entre los fans del cantante y en una de estas publicaciones, desde la cuenta oficial de Instagram de Paloma Cuevas fue emitido un comentario donde supuestamente se hacía pasar por una fan más y aseguraba que dicho anillo no era para Mercedes Villador, sino para ella ya que siempre había sido “el amor platónico” de “El Sol”, no obstante, se habría olvidado de cambiar de cuenta antes de escribir dicho comentario, por lo que los fans del cantante no se lo perdonaron y de inmediato le hicieron saber su error.

Este fue el comentario que se emitió desde la cuenta de Instagram de Paloma Cuevas. Foto: TVyNovelas.

A los pocos minutos, el comentario fue borrado sin mayor explicación y un par de días más tarde, el equipo de marketing de Paloma Cuevas emitió un comunicado en el que se asegura que la ex esposa de Enrique Ponce sufrió un hackeo en sus redes sociales, por lo que el equipo de la diseñadora ya se estaba encargando de resolver la situación, no obstante, esta versión no resultó tan convincente para todos y en TVyNovelas aseguraron que el intérprete de “Cuando calienta el sol” tampoco lo creyó y que optó por regresar a la soltería antes de continuar con una relación que se podría tornar "tóxica".

