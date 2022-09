Paloma Cuevas habría confirmado noviazgo con Luis Miguel con polémico mensaje

Paloma Cuevas se encuentra en medio de la polémica después de que supuestamente confirmara su noviazgo con Luis Miguel. La declaración la habría hecho al contestar una publicación de un usuario de redes sociales, quien habría despotricado contra la diseñadora por su relación con el cantante de "La incondicional".

Desde que se informó que "Luismi" y Paloma habrían comenzado a salir se desataron las críticas, pues Cuevas es ex esposa de Enrique Ponce, quien era uno de los mejores amigos del "Sol de México" y también es madrina de uno de los hijos del intérprete, por lo que también conoció a Aracely Arámbula. Los usuarios de redes sociales no han dejado comentar sobre esta situación, no obstante, ahora ella salió a defenderse pero de una forma muy sospechosa.

Paloma Cuevas se defendió antes las críticas Foto: Especial

Paloma Cuevas confirma relación con Luis Miguel

En una publicación de Instagram, los internautas comenzaron a criticar a la diseñadora española por haber dejado de lado a sus hijas, Paloma y Bianca, producto de su matrimonio con el torero Enrique Ponce, mientras comienza a salir con Luis Miguel. Ésta vez no se quedó callada, Cuevas y contestó de forma contundente, pero habría cometido un error al momento de publicar su comentario.

Paloma Cuevas redactó el mensaje en el que confirmó su relación con el intérprete de "Culpable o no" en tercera persona, como si un amigo de ella lo hubiera puesto. Debido a esto, muchas personas indican que tal vez la también empresaria se creó una cuenta falsa y lamentablemente esta vez lo publicó desde su usuario oficial.

“Pero qué explicación, si su exmarido lleva años con una cría!! LM le ha dado el anillo a Paloma, te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no le ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que el amor platónico siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento, Mercedes, ese anillo no era para ti”, se puede leer en un comentario que dejó la cuenta de la plataforma de Meta de Cuevas, quien también le lanzó una indirecta a Mercedes Villador, ex novia de Micky.

Así reaccionó Mercedes Villador al error de Paloma Cuevas

Tras darse a conocer los comentarios de Paloma Cuevas, la ex del cantante no tardó en reaccionar y burlarse de la situación. “Cuando la burra se equivoca y escribe desde su propia cuenta atacándome”, “La gran señora”, “Aunque borres tus comentarios ya hay videos y fotos, ¿Qué te vas a inventar ahora? Que pobrecita, ¿te hackearon? Se te cae la careta”, colocó en sus historias de Instagram, en la que publicó la captura de pantalla.

Aunque a hace algunos meses se dijo que Luis Miguel estaba buscando un anillo de compromiso para Mercedes Villador, posteriormente, se informó que la pareja ya había terminado y que ahora el cantante estaba saliendo con la ex esposa de su mejor amigo, con la que también se especuló mantenía su noviazgo por interés debido a que ella tiene muchos contactos en España.

Mercedes se burla de Paloma Cuevas Foto: Especial

