Ingrid Coronado advierte a la esposa de Fernando del Solar: "Ese departamento no es suyo, en algún momento tendrá que abandonarlo"

Fernando del Solar fue un reconocido presentador argentino que triunfó en televisión mexicana. El también modelo falleció el pasado 30 de junio de 2022 a consecuencia de una neumonía derivada por una gripe. En sus últimos años de vida, el actor vivió con su esposa, la instructora de yoga, Anna Ferro.

La pareja vivía en un departamento ubicado en Cuernavaca, Morelos, donde Anna Ferro sigue habitando. No obstante, la ex esposa del presentador, la conductora de televisión, Ingrid Coronado, aseguró que el inmueble no le pertenece a la viuda de Fernando del Solar.

De acuerdo con Coronado, el departamento es de su propiedad, por lo que lanzó una contundente amenaza contra Ferro. La también actriz aseveró que llegado el momento, la instructora de yoga tendrá que abandonar la vivienda.

Anna Ferro y Fernando del Solar vivían en un departamento en Morelos. Foto: especial.

"Ese departamento no es suyo. En algún momento tendrá que abandonarlo, yo esperaba que lo hiciera voluntariamente, pero lo tendré hacer por la vida legal", sentenció Ingrid Coronado al ser cuestionada sobre el apartamento donde habita Anna Ferro.

De igual forma, la presentadora confesó que son falsas las versiones que circulan sobre que Fernando del Solar habría dejado un 50% del departamento para sus hijos y el otro 50% para Anna Ferro; agregó que "la verdad siempre sale a luz" y detalló que tiene las pruebas suficientes para justificar sus declaraciones.

La presentadora acusó que la verdad siempre sale a la luz. Foto: especial.

Sobre los rumores que giran en torno a que el departamento está a nombre ella y que dejó que Fernando del Solar y Anna Ferro vivieran ahí sin que le pagaran algún tipo de renta, Ingrid Coronado no dio información.

"Al final siempre sale la verdad, y mientras la sepa yo, eso es lo más importante... Yo sí creo que uno va recolectando los frutos de lo que va sembrando y yo sé lo que he sembrado a lo largo de los últimos años, por lo tanto sé qué es lo que voy a recolectar, ¿cuándo? eso es lo que nadie sabe", dijo la también escritora.

