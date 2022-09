¿BTS tendrá un nuevo integrante? El grupo prepara canción para el mundial 2022

Luego de los rumores sobre la posible aparición de BTS en la inauguración del mundial de Qatar 2022, la banda K-Pop en realidad participará con una nueva versión de su canción "Yet To Come" para su campaña con Hyundai, pues actualmente son uno de sus embajadores oficiales.

Durante la pandemia, los chicos habrían trabajado en una canción en colaboración con la marca Coca Cola, digna de un evento de talla mundial; sin embargo, no fue lanzada de manera oficial. Lo más cerca que estuvieron fue con su canción "Dynamite" que sonó durante la Eurocopa.

Aunque el K-Pop no es ajeno a los eventos deportivos mundiales, pues algunos artistas han participado en las clausuras de los Juegos Olímpicos de Asia.

BTS buscará a su "nuevo" integrante con esta campaña

Hubo fuertes rumores de que BTS podría inaugurar el mundial de Qatar 2022, incluso el embajador coreano en el país árabe externó su interés de invitar a la banda. Sin embargo, al parecer su participación será con una canción con Hyundai, uno de los patrocinadores.

Además, buscarán un "nuevo" integrante de BTS. La campaña "Goal of the Century" lanzará una nueva versión de "Yet to come" que busca transmitir un mensaje muy especial, esta se estrenará el 23 de septiembre a las 4AM, tiempo de México. Tendrá un nuevo video musical y en TikTok, el ARMY podrá unirse al challenge para que una afortunada sea elegida como el miembro 12 del equipo.

BTS junto a otras 11 personas, conforman "Team of the Century" de Hyundai, la campaña del mundial de la que son embajadores. Aunque aún no se revela en qué consistirá este reto y el premio que se llevará la persona que gane.

Sigue leyendo:

TWICE: Nayeon recibe amenazas de muerte de un acosador, JYP responde

VIDEO | BLACKPINK: Así reaccionó Lisa al recibir una bandera de México como regalo