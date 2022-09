VIDEO | Alfredo Adame agrede a reportera y los conductores de De Primera Mano explotan contra él

Una vez más, el exactor Alfredo Adame volvió al ojo del huracán tras agredir verbalmente a la reportera Mariana Zepeda durante una Alfombra Roja, lo que desató la furia del gremio y en especial de sus compañeros del programa De Primera Mano, espacio que tiene acordado no hablar de él debido a la demanda que interpuso el titular Gustavo Adolfo Infante en su contra.

Sin embargo, las acciones del ex galán de telenovelas no se quedaron impunes, al menos en el último fragmento del programa, pues los conductores reprobaron su acción en contra de una trabajadora de la misma empresa a la que se refirió como una mujer "mitómana", "pelada" y "reporterita mal intencionada", entre otros improperios.

¿Qué dijeron los conductores de De Primera Mano?

En primer lugar, Gustavo Adolfo Infante dijo que Alfredo Adame es un ser "asquerosamente tóxico" debido a que se la pasa peleándose con medio mundo y no tiene nada qué decir. En este caso, afirmó que Mariana Zepeda tenía la instrucción de evitar a toda costa al famoso; sin embargo, éste la increpó a pesar de que ella acató la orden de sus superiores.

"Cuando Adame se acerca donde estaba Mariana la empieza a insultar y le dice 'hija de tu pu$% madre, se lo dijo tres veces, se le acercó a la cara. Mariana, como toda una profesional de la comunicación, se dio la vuelta para evitar seguir escuchando la bola de peladeces que salían de la boca de este individuo y Alfredo Adame ha roto absolutamente todos los cánones conocidos, habidos y por haber..." Gustavo Adolfo Infante, periodista

De igual manera, el comunicador le recordó a su audiencia que tiene demandado de manera penal a Alfredo Adame porque quiere que vaya a la cárcel, "eso es lo que yo estoy pidiendo, eso es lo que estamos solicitando", refirió tras recordarle que la reportera no se encuentra sola.

Por su parte Eduardo Carrillo comentó que aunque ella trabaja para el programa, no representa sus opiniones, por lo que no era justo que el exconductor actuara en su contra como tratando de enviarles un mensaje. Asimismo, Addis Tuñón enalteció la trayectoria de su compañera y aunque dijo que nunca se ha metido con Adame, en esta ocasión se pasó de la raya.

"Has llegado a darme risa, pero esto Adame, ya no me da risa y no está sola Mariana Zepeda", dijo en tono serio la comunicadora.

