Gustavo Adolfo Infante filtra supuestos audios entre Alfredo Adame y su pareja trans | VIDEO

Alfredo Adame sigue dando de qué hablar después de que una revista de espectáculos revelara su presunto romance con Alissa Milan, una mujer trans quien ofreció una entrevista. Ahora, Gustavo Adolfo Infante filtró unos supuestos audios de una conversación entre el actor y la modelo, que, según se dice, estuvieron saliendo por 7 años.

Este martes la revista Tv Notas, publicó una entrevista con Alissa, quien aseguró que tuvo una relación de "amigos con derechos" con Adame. La modelo también entregó las capturas de pantalla de una conversación, así como los audios, a los cuales tuvo acceso el titular del programa "De primera mano", por lo que las transmitió en su programa de YouTube, indicando que se trataba de una plática para acordar un encuentro intimo.

"¿Cuándo vas a venir a una fiestecita en mi casa con unas amigas a ver si la organizamos para el sábado? Si es que andas aquí en México, te traes unas amiguitas", se escucha decir supuestamente al ex conductor de Hoy, quien, según Milan, quería organizar un trío u orgia, con otras chicas que fueran parte de la comunidad trans, sin embargo, Alissa le "dio largas" y no se concretó.

"Estas muy rica y me encantaste (...) Si algún día se te antoja un trío o algo así tu me dices y vamos tu y yo y alguien más", indica presuntamente el actor, quien, de acuerdo a los audios, fue muy insistente con la joven para que se pudieran encontrar con otra persona, incluso propuso a un amigo gay que él tenía.

Alfredo Adame niega relación con Alissa

Gustavo Adolfo Infante indicó que desconoce si estos audios son reales, sin embargo, adelantó que está buscando a Alissa para que le de una entrevista y aclare la situación que vivió con Alfredo Adame, con el que aseguró estuvo por 7 años, poco antes de que se divorciara de su esposa Mary Paz Banquells, madre de sus tres hijos, de los que no quiere saber nada el ex protagonista de telenovelas.

En tanto, Alfredo Adame negó que haya tenido una relación con la joven y aseguró que hay falta de pruebas. "Es mi palabra contra la suya. Son una bola de mentirosos. Puras mentiras. Yo no he visto las grabaciones ni he visto que ella diga 'sí, nos acostamos'", dijo para las cámaras de Venga la Alegría.

De acuerdo a Infante, el ex conductor y actor de televisión también lo acusado de estar detrás de esta nota, sin embargo, el conductor lo negó. Hay que recordar que el periodista de espectáculos y Adame tienen un conflicto desde hace varios meses, el cual llegó hasta lo legal, ya que Gustavo Adolfo interpuso una demanda contra la polémica celebridad.

