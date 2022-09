Alfredo Adame habría mantenido una relación con una joven trans; esto se sabe

Alfredo Adame vuelve a estar en medio de la polémica después de que Alissa Milan, una joven trans, asegurara que mantuvo una relación con el conductor y conductor. De acuerdo a las declaraciones de la chica, se enamoró de él, debido a que era muy cariñoso, sin embargo, terminó su relación después de 7 años.

Este martes la revista Tv Notas, publicó una entrevista con la modelo, quien aseguró que conoció al actor en 2015, cuando el ex conductor de Hoy aún estaba casado con Mary Paz Banquells, madre de sus tres hijos, de los que no quiere saber nada el actor. La joven explicó que se vieron por primera vez en un evento donde galardonaban a actores y que a partir de entonces se agregaron a redes sociales como Facebook y WhatsApp, y se reencontraron en ExpoSexo.

"Luego nos encontramos en la ExpoSexo, cuando él promocionaba una pastilla para los problemas de erección y yo iba a trabajar también a esas expos. Con el tiempo la amistad se fue transformando y llegó un momento en que nos mandábamos mensajes privados”, destacó la muer, que supuestamente estuvo saliendo con Adame.

Alfredo Adame otra vez ésta en la polémica Foto: Especial

Alissa Milan asegura que Alfredo Adame fue su "amigo cariñoso"

En la conversación, Milan confesó que después de que Adame se enterara que era una chica trans "comenzó a lanzarle el rollo", por lo que la invitó a varias fiestas, además le dijo que podría pagarle ciertas cosas. Así fue como comenzaron una relación de "amigos con derechos" que duró 7 años, según contó.

"A él lo veo como un heterosexual curioso que tiene o tuvo un berrinche sexual, un deseo fuera de los estándares normales; nosotros fuimos ‘amigos con derechos’ y él siempre me trató con respeto", indicó para después revelar que el actor quería conocer a otras de sus amigas que también eran parte de la comunidad trans, según dijo, para hacer tríos o una especie de orgía.

"Cuando él me dijo: ‘preséntame más amiguitas’, obvio refiriéndose a más chicas trans, llegamos a poner fecha, pero él no podía o yo tampoco, pero él sí planeaba una como orgía con más chicas trans, aunque yo no soy muy adepta a estas cosas y siempre le daba largas”, relató a la revista de espectáculos.

Alfredo Adame y Alissa tuvieron una relación Foto: Especial

Indicó que aunque el actor le comentó que le pagaría algunas cirugías y que la llevaría a de viaje, nunca lo hizo. En tanto, recordó que en 2021 se filtraron unos mensajes y audios que sólo él y ella tenían en sus celulares, y aunque esto se lo atribuyó a que Alfredo Adame estaba en campaña, destacó que le lanzaron amenazas en su contra y piensa que detrás de éstos está el ex conductor.

