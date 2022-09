Desde un yate, Ninel Conde paraliza la red con atrevido bikini dorado: VIDEO

Ninel Conde acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas gracias un video en el que derrochó belleza y sensualidad pues la modelo de OnlyFans y cantante conocida como “El Bombón Asesino” presumió todas sus curvas con un sofisticado bañador dorado que además de hacerla ver más bella que de costumbre, la hizo llevarse decenas de halagos que la reafirmaron como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Ninel Conde publicó el mencionado video, el cual única y exclusivamente tuvo la intención de deleitar la pupila de sus los más de 5 millones de seguidores que ostenta en esta red social.

El video de “El Bombón Asesino” comenzó con un fragmento de la canción llamada “Ni por favor”, la cual es interpretada por Pedro Infante y en cuando comenzó a sonar la parte vocal, la actriz nacida en la capital del Estado de México comenzó a hacer un lip sync mientras estaba sentada en el yate cubierta con una bata de transparencias”.

“Si no me quieres ni modo…” fue la frase que dijo Ninel Conde haciendo unos gestos que denotaban tristeza y desamor, sin embargo, en los momentos siguientes el audio y el video cambiaron y se transformaron a una versión más actualizada de la canción con una base más electrónica, no obstante, se siguió escuchando la voz de “El ídolo de Guamúchil” en el fragmento que decía “… de amor no voy a morir” y justo en ese momento, la entrañable “Alma Rey” de “Rebelde” apareció en otra zona del yate con una actitud más que seductora y presumiendo un espectacular bañador dorado que resaltó todas sus curvas, además, estaba bebiendo una copa de champagne mientras se abanicaba por lo que lució verdaderamente bellísima.

El video de Ninel Conde no pasó desapercibido para sus millones de seguidores de Instagram, prueba de ello es que en muy pocos minutos el clip de “El Bombón Asesino” logró acumular cerca de 25 mil likes, además, de miles de reproducciones y como era de esperarse, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

Ninel Conde sigue conservando la espectacular figura con la que se dio a conocer hace más de dos décadas. Foto: IG: ninelconde

“Ni todas las flores del mundo juntas son tan bellas como tú”, “Cada día estás más bella”, “Tan hermosa como siempre”, “Como los buenos vinos” y “Toda una diosa” fueron algunos de los halagos que recibió Ninel Conde, quien hace unos días anunció que ya publicó nuevo contenido en su plataforma de OnlyFans donde también incursionó de forma exitosa desde hace unos meses.

El próximo jueves 29 de septiembre Ninel Conde celebrará su cumpleaños número 46, no obstante, este no es el único motivo que tiene para festejar pues se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística pese a que hace unos meses anunció que se alejaría de la actuación, decisión que fue tomada para darle mayor proyección a su faceta como cantante, además, es todo un fenómeno en redes sociales donde se reafirmó como todo un sex symbol desde que hace unos meses sorprendió al abrir su cuenta de OnlyFans donde derrocha belleza y sensualidad sin ningún tipo de restricción.

