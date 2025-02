El desgarrador mensaje del hermano del niño Mateo tras su homicidio: "la otra mitad de mi corazón vive aquí"

Veinte días después del asesinato del niño Mateo Santiago - de tan solo 12 años de edad - en el estado de Guanajuato, el caso sigue causando indignación entre la sociedad mexicana. A través de redes sociales, decenas de personas, incluidos los familiares y seres queridos del menor, se han pronunciado para exigir justicia por su homicidio. En este sentido, se volvió viral una presunta publicación realizada por el hermano del pequeño, quien se ha pronunciado en Facebook en varias ocasiones.

En una de las publicaciones más recientes realizadas por Donovan, el hermano del niño Mateo, se puede ver una desgarradora fotografía de un cementerio, con la leyenda: "la otra mitad de mi corazón vive aquí". De igual manera, el hermano de Mateo ha utilizado sus redes sociales para compartir actualizaciones del caso; en una de las más recientes compartió que, tanto él, como su familia, están "protegidos por su equipo jurídico".

También, ha llamado la atención la última fotografía que Donovan compartió junto a su hermano Mateo, donde le pidió perdón por "no haberlo protegido": "perdoname toto te lo pido por favor , no te protegi fui un mal hermano espero y un dia me perdones mi flaco prieto", se lee en la descripción de la imagen. El hermano del menor ha estado difundiendo fotografías y murales que le han dedicado a su hermano Mateo en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre el caso del niño Mateo?

Esta es la publicación más reciente del hermano de Mateo. Foto: Facebook Donovan RM

Según la cronología oficial del caso, Mateo fue reportado como desaparecido desde el pasado 3 de febrero, cuando salió de la Escuela Secundaria Técnica 39, donde estudiaba, pero nunca llegó a su casa. Para dar con su paradero las autoridades habrían revisado diferentes cámaras de seguridad para esclarecer la ruta que tomó el menor al salir de la escuela; esta información habría revelado que el menor se dirigió al consultorio médico de un hombre identificado como Christian "N", quien era un médico local para quien supuestamente Mateo trabajaba.

Con esta revelación la policía montó un operativo en la casa del sospechoso, la cual se localiza en la colonia Villas de Palermo, en el estado de Guanajuato. Sin embargo, cuando el médico se percató de la presencia de los uniformados - y antes de que ellos pudieran ingresar al domicilio - se disparó a sí mismo en al menos dos ocasiones. Ante los disparos, las autoridades ingresaron a la casa, ahí, Christian "N" les habría confesado que él mató al niño Mateo con un disparo en la cabeza y reveló la ubicación donde sepultó al menor de edad.

El médico acusado por el crimen ya está vinculado a proceso

El médico ya fue vinculado a proceso. Foto: Fiscalía del estado de Guanajuato.

Autoridades locales encontraron el cuerpo del niño Mateo en la ubicación mencionada por Christian "N", en un predio localizado entre los límites de Guanajuato y Jalisco. Los restos del menor fueron entregados a sus seres queridos, quienes ya le dieron el último adiós. Por su parte, Christian "N" permaneció hospitalizado por unos días, mientras se recuperaba de sus lesiones y posteriormente fue trasladado desde el Hospital Regional de León hasta el Centro de Readaptación Social (Cereso) de León, Guanajuato.

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía del estado de Guanajuato anunció que ya fue vinculado a proceso penal Christian "N", por el homicidio del niño Mateo. De acuerdo con las autoridades, el médico es señalado por los delitos de homicidio calificado, desaparición cometida por particulares y violación.

