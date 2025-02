Papa Francisco tuvo una crisis respiratoria asmática prolongada, anuncia el Vaticano

El estado de salud del papa Francisco, de 88 años y hospitalizado desde hace más de una semana, sigue siendo "crítico" y su "pronóstico es actualmente reservado", indicó este sábado por la noche el Vaticano, que aludió a una "crisis respiratoria asmática". "El estado del Santo Padre sigue siendo crítico y [...] el papa no está fuera de peligro. Esta mañana, el papa Francisco tuvo una crisis respiratoria asmática prolongada, que también requirió la aplicación de oxígeno a alto flujo", indicó el Vaticano en un comunicado.

"Los análisis de sangre efectuados hoy también revelaron una trombocitopenia [problemas hematológicos], asociada a una anemia, que requirió la administración de una transfusión sanguínea. El Santo Padre permanece alerta y pasó el día en un sillón, aunque está sufriendo más que ayer. El pronóstico es actualmente reservado", precisa el comunicado.

Papa Francisco

El equipo médico que lo trata había precisado el viernes por la tarde, en rueda de prensa, que un comunicado largo en general significa que la evolución del estado de salud del sumo pontífice no es buena. "¿Está el papa fuera de peligro? No, el papa no está fuera de peligro", afirmó entonces el doctor Sergio Alfieri a los periodistas en el hospital romano de Gemelli, donde está ingresado el papa.

Noticias Relacionadas Revocan visa de maestra mexicana y la deportan en EU; asegura que fue por dar a luz a bebé

Francisco ingresó el 14 de febrero, inicialmente por una bronquitis, pero la Santa Sede indicó el martes que había desarrollado una neumonía en los dos pulmones, una infección del tejido pulmonar potencialmente letal.

Sigue leyendo

“Estoy muerta en vida”, la emotiva carta de la joven de 20 años que solicitó la eutanasia tras quedar cuadripléjica por un botellazo en la cabeza

Colapsa techo de plaza comercial en Perú, hay 4 muertos y 78 heridos, así fue el momento exacto | VIDEOS