El Festival EDC se llena de magia y energía para sentir el beat en la CDMX

El Electric Daisy Carnival (EDC) 2025 en México es el festival de música más importante de Latinoamérica, el cual cautiva a miles de asistentes con su vibrante mezcla de música electrónica, luces y un ambiente indescriptible. Desde temprano, las multitudes comenzaron a llenar la Curva Cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pese a los cambios de clima, protagonizados por intervalos de lluvia, los asistentes se dieron cita para disfrutar de los escenarios con temáticas únicas envueltas de luces y ritmos únicos.

"La verdad no me importa si llueve o no, yo vine a divertirme y pasarla bien con mis amigos, creo que ya sabes que no puedes prevenir el clima entonces no me importa mojarme ni nada, lo importante es divertirse", dijo Tifani a El Heraldo de México.