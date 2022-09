VIDEO | Ninel Conde se transforma en Bad Bunny con esta increíble caracterización

Ninel Conde impactó a sus seguidores al compartir un video en el que se aprecia cómo pasa de ser una sensual cantante a verse tal y como el reggaetonero del momento, llegando incluso a despedirse de su despampanante melena.

El clip fue posteado en Instagram, plataforma digital en la que el "Bombón Asesino" decidió mostrarle a sus seguidores cuál fue el proceso que siguió para caracterizarse como Bad Bunny durante su participación en el programa "El Retador", donde por cierto, también protagonizó un controversial beso con Lupillo Rivera.

Pero, dejando de lado su beso con el cantante y los comentarios negativos que recibió por parte de los seguidores del programa, Ninel Conde se lució con su disfraz del "Conejo Malo", pues además de llevar vestuario similar al del reggaetonero, decidió usar una calva falsa para poder imitar el peinado del intérprete de "Yo Perreo Sola".

De hecho, en el audiovisual se aprecia cómo es que Ninel Conde es ayudada por su equipo de trabajo, el cual además de encargarse del maquillaje, comienza a colocarle unos injertos de cabello sobre su calva falsa, los cuales emulan el peinado del representante del género urbano.

Ninel Conde impactó a sus seguidores

Además, Ninel Conde se puso una prótesis de nariz y llevó los clásicos lentes de sol con los que Bad Bunny suele presentarse en sus conciertos y videos musicales.

No obstante, los fans de "El Retador" consideraron que Ninel Conde realmente no imitó a la perfección a Bad Bunny, pues aunque su caracterización era muy buena, no logró actuar como el cantante, por lo cual, esperaban que otro de los participantes se hiciera el acreedor a la salvación de la noche.

Por su parte, los fans del Bombón Asesino aclamaron la caracterización de Ninel Conde y destacaron lo guapa que se veía incluso sin maquillaje, pues durante los primeros segundos del video compartido por la vedette se le puede ver con el rostro al natural, demostrando porqué es considerada como una de las mexicanas más bellas del mundo del espectáculo.

"Mis respetos a tu equipo de trabajo, te ves espectacular" y "Wow eres tremenda me encanto la actuación y cómo te conviertes en el personaje", son algunos de los comentarios que figuran en el video de Ninel Conde.

