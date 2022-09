Ninel Conde se viste de vaquerita y roba suspiros desde el escenario: VIDEO

Ninel Conde se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que compartió un video en el que dio una probadita de lo bella que luce en sus shows en vivo y se llevó cientos de halagos luego de presumir sus curvas vestida como vaquerita desde el escenario, por lo que la cantante también conocida como “El Bombón Asesino” pudo demostrar por qué sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la bella actriz nacida en el Estado de México estuvo compartiendo todos los pormenores del concierto que ofreció este fin de semana en Carolina del Norte, Estados Unidos y en una de las grabaciones que más llamó la atención fue una en la que apareció bailando desde el escenario vistiendo un espectacular outfit de vaquerita.

Dicho outfit de Ninel Conde consistía en un body más que entallado en color negro y rojo y encima de dicha prenda se colocó una mini falda de los mismos tonos, además, estaba utilizando una texana de lana en color negro y un par de botas altas, las cuales llegaban por encima de la rodilla, por lo que “El Bombón Asesino” lució más sensual que de costumbre.

Pese a que los videos y fotografías de Ninel Conde fueron compartidos a través de sus historias de Instagram, las imágenes no tardaron en llegar a otras redes sociales y páginas administradas por sus fans donde comenzaron a lloverle halagos gracias a su extraordinaria belleza.

“Un auténtico bombón”, “Tan hermosa como siempre”, “Simplemente divina”, “Cada día más bella” y “Como los buenos vinos” fueron algunos de los halagos que se llevó Ninel Conde, quien actualmente se encuentra retirada de la actuación para poder enfocarse completamente en sus facetas de cantante y modelo.

Ninel Conde, la única “Reina de OnlyFans”

Desde su incursión en esta popular plataforma de contenido exclusivo, Ninel Conde ha sido nombrada en diferentes ocasiones como “La Reina de OnlyFans” y hace apenas unas horas dejó ver que quiere seguir conservando este título por mucho tiempo más pues informó que una de las novedades que ofrece en la mencionada plataforma es una atrevida sesión de fotos estilo “Hollywood”, en las cuales su sensualidad se verá potenciada por nuevos elementos técnicos como mayor calidad en imagen e iluminación profesional más sofisticada que la que usa habitualmente.

Ninel Conde dio una probadita en Instagram de su nuevo contenido de OnlyFans. Foto: IG: ninelconde

Cabe mencionar que el título de “La Reina de OnlyFans” que presume Ninel Conde ha sido cuestionado en más de una ocasión debido a que no figura entre las modelos mexicanas más lucrativas de esta plataforma, no obstante, sus seguidores aseguran que el generar más dinero no está relacionado directamente con la belleza de las modelos pues si fuera el caso, la entrañable “Alma Rey” de “Rebelde” encabezaría la lista.

