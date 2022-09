Sugey Ábrego prepara su llegada a OnlyFans sin importar los "haters": "Las críticas no me mantienen"

Sugey Ábrego es una de las famosas que abrió una página VIP para poder subir contenido exclusivo para sus admiradores, quienes gustan de ver su lado más sensual, sin embargo, no se ha salvado de las críticas. A pesar de los "haters", la actriz podría ampliar su oferta y llegar a OnlyFans, como lo han hecho otras de sus compañeras.

A finales del año pasado, Sugey anunció que abriría su plataforma VIP, al igual que lo hizo Aleida Núñez e Ivonne Montero. Rápidamente, la también conductora tuvo mucho éxito, por lo que decidió consentir a sus seguidores con otras dinámicas como lives cada semana, así como la venta de su ropa interior, la cual usa durante sus sesiones de fotos.

Sugey Ábrego le vuelve a contestar a sus haters

Ábrego, de 43 años, es una de las celebridades más populares en las redes sociales, y aunque la mayoría de veces recibe mucho cariño por parte de sus seguidores, no se ha escapado de las críticas. En una reciente entrevista con los medios de comunicación, la actriz aseguró que hay mujeres que la han juzgado, incluso sus propias amigas le han dejado de hablar.

Sugey Ábrego ha perdido amistades por el contenido que comparte Foto: Especial

"Tengo amigas que incluso me retiraron el habla por dedicarme a esto y he recibido críticas de otras actrices, pero no mantienen", contestó Sugey sobre los juicios que ha recibido por ganar dinero por mostrar su lado sensual en plataformas digitales, algo que no es muy bien visto por algunas personas.

A pesar de los prejuicios y las críticas, Sugey Ábrego está pensando en expandir su oferta a la red social de OnlyFans, en donde otras famosas han tenido mucho éxito. La artista aseguró que en esta plataforma enseñará "más piel", algo que sin duda emociona a sus millones de seguidores, quienes gustan verla en los atuendos más sensuales como lencería y bikinis.

Sugey dijo que aún no tiene fecha para abrir su cuenta, no obstante, confirmó que ya está preparándose junto a su equipo para su creación. De igual forma, indicó que no dejará de subir fotos y videos a su plataforma VIP, en donde se ha convertido en la reina, ya que constantemente comparte imágenes muy coquetas, de las cuales da un adelanto en sus otras redes como Instagram.

Sugey confirma que podría abrir un OnlyFans Foto: IG @sugeyabregotv

De esta forma, Sugey Ábrego podría unirse a celebridades como Ninel Conde, Yanet García, Celia Lora, Dorisma, y la modelo Karely Ruiz, entre otras, que han abierto una usuario para subir contenido para adultos. En tanto, la actriz se encuentra en la obra "Amor de tres", en la cual muestra sus habilidades en el canto y en el baile.

SIGUE LEYENDO:

Sugey Ábrego eleva la temperatura con foto al natural que desafía la censura