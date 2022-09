Ninel Conde sube la temperatura con un ajustado traje de baño, desde un yate

Ninel Conde se refirió en estos días sobre su actual éxito en la plataforma OnlyFans. Recordamos que la actriz decidió abrirse una cuenta en el popular sitio de suscripciones hace unos meses.

“No sé que decir, me ha ido muy bien y muy contenta, los fans son super lindos” indicó Ninel en una conferencia de prensa. “Se les da contenido exclusivo, que es lo que piden, obvio no todo porque quieren el pastel completo y no, mi chavos, pero sí, es una comunidad linda” amplió la cantante de 45 años.

Hace unas horas, Ninel Conde volvió a demostrar toda su hermosura en las plataformas virtuales. La morocha compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas miradas de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. La artista posó con un veraniego look arriba de un yate para una producción profesional de fotos. La oriunda de Toluca de Lerdo lució un ajustado traje de baño de color champagne, su cabello con ondas y un make up glam.

“Aquí les regalo nuestro detrás de cámaras! Del nuevo proyecto! Miren qué tal la pasamos mientras trabajamos! Los amo” fue el sencillo y alegre texto que eligió Conde como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram Ninel Conde

Esta mencionada publicación de la ex esposa de Juan Cepeda obtuvo en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los nueve mil doscientos seis mil corazones en tan solo horas. “Me veía RBD en la tv solo por verla a ella, eran épocas felices”, “Que hermosa ya quiero ver el video oficial” y “Mi corazo estas más buena que el pan” fueron algunos de los mensajes que recibió la ex RBD.