Karely Ruiz paraliza la red con entallado vestido de escote profundo: VIDEO

Karely Ruiz acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió en redes sociales el espectacular outfit que eligió para vivir una noche de fiesta y descontrol en uno de los centros nocturnos más exclusivos de Cancún, Quintana Roo, por lo que luego de presumir su curvilínea figura la joven modelo de OnlyFans se llevó cientos de halagos y se reafirmó como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México.

A través de sus historias de Instagram, Karely Ruiz ha estado difundiendo diferentes fotos y videos de su estancia en las paradisiacas playas de Cancún, Quintana Roo donde se encuentra disfrutando del fin de semana junto a su hermana Alejandra y con una de sus amigas llamada Alma Cecilia. En dichas grabaciones, Karely Ruiz aseguró que el fin de semana sería de “descontrol total” y se encargó de generar una gran expectativa para mostrar el espectacular outfit con el que se robaría la noche y una vez que finalmente presumió su look causó un gran revuelo entre sus seguidores.

El espectacular outfit con el que Karely Ruiz paralizó la red tenía como elemento principal un entallado vertido de color café que parecía estar confeccionado con tela de látex, no obstante, dicha prenda era sumamente elegante para la ocasión y destacaba que el corte del vestido dejaba al descubierto una de las piernas de la modelo de OnlyFans, quien también pudo darle un toque extra de sensualidad a su imagen gracias a un escote más que pronunciado, el cual, dejó al descubierto los encantos de la influencer, quien también lució una coleta en su cabello.

Pese a que las fotografías y videos en las que Karely Ruiz presumió su outfit fueron difundidas a través de sus historias, las imágenes no tardaron en llegar a otras redes sociales y a páginas administradas por sus fans donde comenzaron a lloverle halagos por su extraordinaria belleza: “Toda una reina”, “Cada día más bella”, “La perfección hecha mujer” y “Una auténtica diosa” fueron algunos de los comentarios que se llevó la también influencer.

Karely Ruiz robó más de un suspiro con este espectacular outfit. Foto: IG: karelyruiz

¿Karely Ruiz realmente está embarazada?

El pasado jueves 8 de septiembre, Karely Ruiz regresó a “Es Show” y en pleno programa aseguró que está embarazada y detalló que está esperando a dos “bendiciones” por lo que sus palabras generaron un gran revuelo en redes sociales, sin embargo, tras este fin de semana de desenfreno junto a su hermana y su amiga en Cancún, sus seguidores han puesto en tela de juicio la próxima maternidad de la estrella de OnlyFans por lo que se cree que pueda tratarse de una simple broma, no obstante, la influencer regiomontana no ha hablado del tema en redes sociales por lo que se espera que una vez que concluyan sus mini vacaciones salga a aclarar si realmente se convertirá en madre o no.

