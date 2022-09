¿Bad Bunny llega a "El Retador?, el "conejo malo" agarra a besos a Lupillo Rivera | FOTOS

Este fin de semana, en el programa “El Retador”, nuevamente se vivieron muchos cambios y pues hay nuevos ganadores en las tres ternas diferentes, además se vivió un momento muy especial entre Lupillo Rivera y Ninel Conde quienes pusieron sabor en el escenario con candente momento.

Tal y como lo dijimos anteriormente, hay nuevos ganadores, la famosa Kika Edgar destronó a Karina en la terna de cantante, ahí la polémica participante aclaró no tener ningún tipo de vínculo con Lupillo Rivera; quienes también perdieron su trono fueron Pía y Adrián Di Monte en baile pues el nuevo campeón es Emmanuel Torres.

En la terna de imitación Verónica Linares defendió su tronó por des semanas consecutivas, pero esta vez lo perdió ante Luigui de Jesús quien interpretó a José José magistralmente, pero las sorpresas no acabaron aquí, pues en esta misma terna hubo un aspirante misterioso se trató nada más que de Ninel Conde.

¿Qué pasó con Ninel Conde y Lupillo Rivera?

Niel llegó al escenario de “El Retador” para tratar de conquistar el trono de imitación con su increíble interpretación de “Bad Bunny”, el cual la llevó a ganar uno de los programa de “Tu cara me suena” hace unos meses.

Aunque Ninel lo hizo muy bien tenía más competencia, pero finalmente los jueces decidieron darle la carta de salvación a “la bombón asesino”, sin embargo, “La India Yuridia” pidió que recreará el momento en el que “El conejo malo” se besó con sus bailarines el cual se volvió viral hace unas semanas.

Foto: Captura de pantalla

Sin dudarlo ni un segundo, Ninel Conde acepto el reto por lo que inmediatamente besó a Lupillo Rivera quien se encontraba a su lado, esto tomó por sorpresa al “Toro del Corrido” a quien desde hace unas horas llaman el hombre más suertudo de “El Retador”, tras el beso que la actriz y cantante le plantó.

¿No quieren a Ninel Conde?

Aunque fue un momento emocionante el que Ninel Conde y Lupillo Rivera protagonizaron la noche de anoche en “El Retador”, los seguidores de este reality show han mostrado su descontento en redes sociales ya que no quieren a “la bombón asesino”.

Y es que aseguran que Ninel Conde no es una verdadera imitadora pues solo llegó a “El retador” a ejecutar el mismo trabajo que Angélica Vale le montó para su presentación en “Tu cara me suena”, por lo que aseguran que la carta de salvación debieron dársela a alguno de los aspirantes de la noche de este domingo, pero no a ella.

Foto: Captura de pantalla

