Lucerito Mijares se solidariza con Alicia Villarreal tras la agresión de Cruz Martínez

El nombre de Alicia Villarreal se volvió tendencia el pasado domingo tras realizar la señal de auxilio durante un show en vivo. La cantante estaba pidiendo ayuda por un tema de violencia de género que estaba viviendo en casa a manos de Cruz Martínez, su pareja. Ahora, una semana después, la cantante sigue recibiendo algunos mensajes por parte de sus seres queridos. En esta ocasión fue Lucerito Mijares quien apareció para dedicarle unas bonitas palabras de apoyo.

Es bien sabido que Alicia Villarreal y la familia Mijares es bastante cercana, más después del programa 'Juego de Voces', por lo que el mensaje de Lucerito está lleno de empatía y solidaridad para la leyenda del regional mexicano. La heredera del talento del 'Soldado del Amor' reconoció la fortaleza que tiene Villarreal al hacer pública su situación, para ser más precisos por realizar la seña de auxilio al terminar un concierto en Michoacán.

"Muchísima tristeza es algo que justamente ahorita decía que no puede ser que alguien tan reconocido sufra algo así. No se vale. Me siento bien de que haya hecho esa seña en público y al mismo tiempo me entristece que le esté pasando esto. Es horrible y a mucha gente le pasa", comenzó el mensaje de Lucerito a los medios de comunicación.

La joven cantante confirmó que Alicia tiene mucha fortaleza por afrontar públicamente lo que estaba pasando en su vida. Lucerito aseguró que espera que nunca le pase algo por el estilo. El mensaje de la hija de la 'Novia de América' termina asegurando que lo más importante es que el amor de madre e hija y Mel estaba muy cerca de Alicia en estos difíciles momentos.

"Creo que al hacerlo en público mucha gente se puede dar cuenta. Afortunadamente no me ha pasado y espero no me pase nunca, pero qué bueno que ella tenga esa seguridad y esa fuerza para reconocerlo. No quiero decir mucho. Lo más importante es el amor de una madre a una hija. Mel está muy cerca de Alicia todo el tiempo", dijo Mijares.