Karyme Lozano regresa a la TV en la telenovela "Mi secreto"; aprende de su personaje

A nueve años de su último trabajo en la pantalla chica, Karyme Lozano regresa a los melodramas con el personaje de “Daniela”, en la novela “Mi secreto”, una mujer que considera refleja los valores y principios de las mexicanas y que además la enseña a disfrutar la vida al máximo.

“Me encanta la personalidad de mi papel, porque como humanos nos olvidamos de vivir el momento, nos preocupamos por el pasado o el futuro, y este personaje me recuerda vivir el presente, porque no tenemos la vida comprada, hay que agradecer que tenemos salud y gozar… Y eso lo aprendo, creo que hay mucho de ella en Karyme y viceversa”, detalló la actriz.

En la historia “Daniela” despierta de un coma de 20 años, por lo que ahora disfruta al máximo cada día de su vida, no quiere desaprovechar ni un instante, es directa y transparente, no se mete en enredos y estas son características que también le gustan del papel. Pero en general, cree que toda la historia dejará muchas reflexiones entre la audiencia, porque se tratan historias con las que los mexicanos se van a identificar.

DEDICA ACTUACIÓN

Aunque durante estos años estuvo activa en cine, teatro y series de televisión, el público le pedía regresar a la pantalla chica; también ella lo creía necesario porque fue en las telenovelas donde su carrera despegó.

Sin embargo, buscaba una historia interesante y en esta producción de Carlos Moreno encontró varios elementos que la conquistaron. Entre ellos, que la adaptación de esta trama estaba a cargo de Marta Carrid y Cristina García, con quienes trabajó en “Tres mujeres”, telenovela que protagonizó por primera vez.

Además, siente que todo llega en el momento adecuado, ya que originalmente regresó a México para la novela, lo que le permitió estar de nuevo con su mamá Virginia Carreño, convivir con ella y pasar sus últimos días, ya que falleció en agosto pasado.

“Dios me trajo para estar con mi mamá en sus últimos meses, para que ella estuviera con mis hijos y fuera feliz, no sabía que se iba a ir, pero ese era el propósito. Dios tiene sus planes, si no hubiera venido no hubiera estado con ella, por eso ahora también le dedicó todos los días de trabajo”, afirmó.

ORGULLO NACIONAL

Este año también filmó en Mazatlán, Sinaloa, una película americana con la que busca resaltar la belleza de los paisajes mexicanos. Es una cinta romántica en donde una masajista (Karime), conoce a un estadounidense que cae en las adicciones tras perder a un ser querido.

“Cada que llegaba al aeropuerto y la gente se acercaba a saludarme, me decían que ya no hiciera historias de balazos y les contestaba que no, que era una película de amor y se ponían felices, porque están cansados de que los retratan mal”, recordó.

También está en negociaciones para hacer un largometraje americano, se trata de una comedia romántica que la tiene muy ilusionada, espera que se concrete, porque se entrega tanto emocionalmente a los personajes, que después de tanto drama, prefiere reír. Así que está en busca de hacer cosas más ligeras que la hagan divertirse.

DATOS

“Mi secreto” es una adaptación de “Ha llegado una intrusa” escrita por Marissa Garrido.

La historia es dirigida por Luis Eduardo Reyes, el maestro de Lozano en el CEA.

Además de hacer series, se ha dedicado a escribir sus propios proyectos.

Trabajar con Arturo Peniche es un placer, ya que considera que es muy generoso dentro y fuera del set.

NÚMEROS

1999 hizo su primer protagónico en “Tres mujeres”.

2013 protagonizó la novela “Quiero amarte”.

FRASE

“También quiero hacer comedia, porque me entrego mucho a los personajes y quiero disfrutar, reírme”, dijo.

Sus redes sociales

Instagram: @Karymelozanoofficial

Facebook: Karyme Lozano

Twitter: @karymelozano

CAR