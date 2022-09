Gomita derrite la red con atrevido baile en bikini desde la playa: VIDEO

Araceli Ordaz Campos, quien es mejor conocida como “Gomita”, acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un atrevido video en el que derrochó belleza y sensualidad pues resulta que la famosa ex payasita presumió sus curvas con un atrevido bikini mientras realizaba un sensual baile desde las playas de Jamaica, por lo que como era de esperarse, el clip de la también influencer la hizo llevarse cientos de halagos que la reafirmaron como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de TikTok donde “Gomita” publicó el mencionado video, en el cual, presumió que sigue gozando de la tranquilidad y belleza de las paradisiacas playas de Jamaica donde está vacacionando desde hace varios días y para deleitar la pupila de sus casi 8 millones de seguidores apareció realizando un lip sync con todo y baile incluido en el que robó más de un suspiro al sacudir sus caderas de manera más que sensual.

En cuanto al outfit que utilizó “Gomita” en esta ocasión se trató de un micro bikini de color verde el cual remarcó toda su curvilínea silueta, no obstante, en la parte superior, la youtuber utilizó una blusa de playa para evitar enseñar de más y mantenerse fresca sin tener que sufrir por los rayos de sol. Cabe mencionar que Araceli Ordaz también complementó su outfit con un par de gafas de sol de armazón blanco, los cuales, la hicieron lucir con mucho estilo.

El atrevido video de “Gomita” no pasó desapercibido para sus casi 8 millones de seguidores de la mencionada plataforma, prueba de ello es que en pocos minutos el clip logró acumular cerca de 50 mil likes, además dicha cifra sigue en aumento, al igual que los likes y los halagos.

“Estás bellísima”, “Tan hermosa como siempre”, “¡Cuánta sensualidad!”, “Eres un bombón” y “Toda una diosa” son algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de “Gomita”.

"Gomita" también presumió su outfit de playa en Instagram. Foto: IG: gomitaoficial123

Cabe mencionar que, no todo fueron buenos comentarios para “Gomita” pues unos cuantos de sus haters salieron para criticarla por “su flacidez” y por tener un cuerpo “hecho de cirugías”, no obstante, en esta ocasión la influencer no se enganchó y solo se limitó a ignorar estos comentarios negativos.

Actualmente, “Gomita” tiene 27 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística pues además de seguir ofreciendo shows en circos junto a sus hermanos, también ha logrado convertirse en todo un fenómeno en redes sociales gracias al divertido contenido que genera para diferentes plataformas, además, en el plano personal, Araceli Ordaz también ha mostrado mucha mejoría luego de recurrir a ayuda profesional después de haber atravesado fuertes experiencias relacionadas al maltrato físico y emocional.

