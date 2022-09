VIDEO | Danna Paola encuentra a su doble perdida en TikTok y así reacciona

Gracias al Internet, diversas famosas han encontrado a su doble desaparecida, entre ellas Danna Paola, quien recientemente se enteró de la existencia de una chica que podría ser su gemela, especialmente si tomamos en consideración la manera en la que ambas se arreglan el cabello, lo cual hace que su parecido se acrescente.

De hecho, muchos usuarios de TikTok aseguran que es posible que ahora que Danna Paola sabe su existencia, le pida ayuda como extra en algunos proyectos, versión que no ha sido confirmada por ninguna de las dos jóvenes.

Pero ¿cómo fue que Danna Paola se enteró de la existencia de su doble? Aunque ninguna de las dos ha hablado al respecto, es probable que la intérprete de "Oye Pablo" se haya percatado de la existencia de su doble por diversas publicaciones en las que la etiquetaron para que viera su parecido con la joven TikToker.

No obstante, la bella cantante solo se limitó a compartir el talento de su doble en Instagram, donde además de reconocer el parecido que guarda con ella, compartió uno de sus clips.

Y luego de que Anel MP, nombre con el que se identifica la doble de Danna Paola en redes sociales, se diera cuenta de que la actriz de "Élite" compartió su video en redes sociales, no pudo evitar compartir su euforia por el momento con sus seguidores.

"Danna Paola ya sabe de mi existencia, me dio like en TikTok y me compartió en su Instagram, ya puedo morir en paz", escribió la joven en una de sus publicaciones.