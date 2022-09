Paola Rojas revela si posaría para una revista con poca ropa

Paola Rojas es considerada una de las presentadoras más guapas y con mejor silueta del medio del espectáculo, por lo que muchos se preguntan si posaría para una revista para caballeros con poca ropa. Ante estos cuestionamientos, la conductora de "Netas Divinas" reveló la verdad sobre si exploraría su lado más sensual en una publicación.

La también periodista y titular de "Al Aire con Paola Rojas", siempre ha mostrado su belleza en los programas en los que participa y en sus redes sociales, en donde sube fotos de modelando los mejores looks, con los que da cátedra de estilo para todas las mujeres. Sin embargo, hace algunas semanas, cuando se fue de vacaciones a Europa, publicó unas imágenes en bikini, las cuales encendieron la red.

¿Paola Rojas posaría para una revista con poca ropa?

Fue durante una entrevista ante las cámaras del programa Hoy que Paola Rojas fue cuestionada sobre si le gustaría estar en una revista en la que muestre un lado más sensual. Sin embargo, la también presentadora de televisión descartó la posibilidad, debido a que a ella nunca le han gustado hacer ese tipo de fotos en las que tenga que posar con pocas prendas de ropa.

"Nunca ha estado como en mi radar hacer esas fotos. En realidad han sido en el contexto, un tema en la playa con mis hijitos, (por ejemplo), pues ni modo que vaya a la playa con traje, pantalón y saco. Ha sido parte del contexto, pero bueno, no es lo mío para nada", dijo la conductora de "Netas divinas", quien también habló de otros detalles de su vida privada como su más reciente relación.

Aunque es muy reservada con respecto a su vida privada, en el encuentro con la prensa Paola Rojas se animó a revelar que está muy enamorada de su novio Marcelo Imposti. "Estoy feliz con la realidad y el momento que estoy viviendo ahorita, muy feliz", confesó la también locutora de radio, que con una sonrisa en su rostro confirmó sus palabras.

Sobre si llegaría al altar por segunda vez, Rojas, de 45 años, aseguró que el momento no quiere casarse, pues se encuentra muy feliz con su relación actual. "No me lo puedo ni imaginar en este momento. No pienso en matrimonio la verdad", destacó la conductora, quien se divorció de Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, más conocido como Zague, en medio de rumores de infidelidad tras la filtración de un video íntimo del exfutbolista.

