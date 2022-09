Eliminada Survivor Mexico: salida de Cathe López desata ola de memes

Llegó una de las semanas más importantes para Survivor México y este sábado conocimos a la nueva expulsada así como a la primer finalista que va con pase directo para ganarse los dos millones de pesos. Catherine López fue la eliminada de esta noche, mientras que Nahomi se convierte en la primera concursante en llegar a la final.

Con los ánimos hasta el tope, y después de enfrentarse al duelo de extinción, el equilibrio de Cathe la traicionó y fue la primera de los sobrevivientes en caer, motivo por el cual quedó fuera de la competencia, mientras que los demás permanecieron 60 minutos en la estructura.

La llama de Cathe fue apagada este sábado por una estrategia por parte de Nahomi, quien con cuatro símbolos consiguió su pase a la final, sin embargo, antes de que la expulsada se fuera, le pidió disculpas:

"Me gustaría pedirle una disculpa a Cathe, por el voto que le di, aunque siento que yo la ayudé, estuvimos juntas remando, le di mi hombro, solo quiero decirte que te ador, te amo y allá afuera vamos a ser grandes amigas".

Por su parte, Cathe mostró su molestia y no dedicó palabra alguna hacia su compañera, pues agradeció a cada uno de sus compañeros menos a ella, sin embargo, se mostró tranquila después de haber permanecido 14 semanas en el juego y aunque no pudo ganar la competencia para construir el refugio de perritos que deseaba, aseguró que buscará la manera de hacerlo.

"Vencí mi miedo a no lastimarme y también me di cuenta de valorar muchas cosas y sobre todo a los amigos que tengo afuera, a mis padres y a mi hermano, ellos me enseñaron a ser leal y con eso me voy sin traicionar a nadie, conocieron una Cathe es la mejor version y aun así me sorprendí de cómo me aguante tantas cosas porque realmente soy muy enojona", dijo antes de despedirse.

Los memes se van contra Nahomi

Lo esperado ocurrió, después de la expulsión de Cathe a causa prácticamente de la estrategia de su compañera la Nahomi, los memes y la creatividad de los cibernautas no dieron tregua y de inmediato se desataron las mejores imágenes sobre la competencia de esta noche.

