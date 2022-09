BTS: V y Jennie son vistos juntos y demuestra su amor por BLACKPINK (VIDEO)

V de BTS y Jennie de BLACKPINK siguen dando de qué hablar. Los rumores sobre su supuesta relación amorosa son cada vez más fuertes tras la revelación de fotos y videos que demostrarían que son novios. Así fue como el cantante "mostró su amor" por la joven idol.

Desde hace semanas, varias cuentas creadas por un hacker han dado a conocer imágenes nunca antes vistas de V y Jennie que podrían haber sido robadas del iCloud de la cantante. Sin embargo, ni HYBE ni YG dieron un comunicado al respecto para negar o confirmar la relación entre ambos.

Las fans de ambos grupos K-Pop han denunciado la posible violación a su privacidad al filtrarse dichas imágenes, además han pedido respeto por ambos, ya que no hay nada confirmado y de ser así, tienen el derecho a enamorarse.

Así es como V de BTS demuestra su "amor por Jennie" de BLACKPINK

BTS y BLACKPINK han coincidido en varias ocasiones en algunas premiaciones coreanas, por lo que las fans han podido capturar momentos entre ambos artistas. Fue así como V y Jennie de BLACKPINK fueron vistos juntos tomándose una foto, y es que al final de cara premiación, todos los grupos se reúnen en el escenario. La cantante se posicionó justo detrás de Taehyung.

Pero eso no es todo, aunque no interactuaron de manera directa, V de BTS demostró su amor por Jennie de BLACKPINK. En otra ceremonia, el idol fue captado por una fan que lo grabó durante la presentación de la girl band y este no se resistió a cantar y bailar las canciones del grupo. Sin duda, V ya era un gran fan de BLACKPINK al igual que Jungkook y otros idols de EXO.

BTS y BLACKPINK nunca han interactuado de manera directa, pero los idols suelen tener amistades o contacto con otros artistas en privado, incluso varios asistieron a la misma escuela o se conocen desde la época predebut.

