Carolina Rosss: 7 FOTOS de la talentosa cantante que va cantar el Himno Nacional en la pelea del "Canelo" Álvarez

Carolina Ross está más que lista para el próximo sábado 17 de septiembre ser la artista que entone el Himno Nacional Mexicano en el encuentro en Las Vegas de los boxeadores Saúl "El Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin.

Los pugilistas vivirán la última pelea de tres en la que se definirá quien de los dos es el mejor boxeador y el más preparado, y uno de los momentos más especiales de la noche será cuando Carolina Ross cante el Himno Nacional a manera de honrar a todos los paisanos del “Canelo” Álvarez.

Aunque mucho se decía que el famoso deportista originario de Guadalajara, Jalisco había solicitado a su amigo Eduin Caz, al final los compromisos del vocalista de Grupo Firme y de la pelea no coincidieron, por lo que Carolina fue la invitada para mostrar su talento en la “Ciudad del pecado”.

A través sus cuentas oficiales en redes sociales, Carolina Ross grabó un video en el que mencionaba que está muy contenta por la oportunidad que le brindó “Canelo” y porque confió en ella para dicha labor.

“Yo creo que, como cantante y como mexicana, el honor más grande es entonar nuestro Himno Nacional, y que privilegio poder hacerlo para un mexicano que representa la bondad, la nobleza y la generosidad de nuestra gente y de nuestro país”, dijo en primera instancia.

Y después anunció la gran noticia “familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez, el ‘Canelo’. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de todo corazón. No se lo pierdan, muchas gracias a ustedes también porque me acompañan en esta aventura, no me la creo”, agregó la joven cantante originaria de Sinaloa.

