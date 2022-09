Carolina Ross: Así se prepara para cantar el Himno Nacional en la pelea del “Canelo” en Las Vegas

Saúl “Canelo” Álvarez volverá a enfrentarse a Gennady Golovkin en Las Vegas, la última parte de una trilogía de encuentros entre dos grandes boxeadores contará con la participación de una joven mexicana que se ha convertido en una promesa de la música, se trata de Carolina Ross, quien será la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano.

La pelea se llevará a cabo el sábado 17 de septiembre y es uno de los encuentros deportivos más esperados del año, además habrá espectadores internacionales que tendrán los ojos puestos en su favorito y que también recibirán el talento de la estrella sinaloense.

Carolina Ross ha dicho a través de sus redes sociales que está muy emocionada por la oportunidad y es por lo que ya se prepara desde vocalmente hasta en imagen, en sus cuentas oficiales ha dado a conocer todo lo que ha hecho durante estos días para que ese momento sea perfecto.

“Yo creo que, como cantante y como mexicana, el honor más grande es entonar nuestro Himno Nacional, y que privilegio poder hacerlo para un mexicano que representa la bondad, la nobleza y la generosidad de nuestra gente y de nuestro país. Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez, el ‘Canelo’. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de todo corazón. No se lo pierdan, muchas gracias a ustedes también porque me acompañan en esta aventura, no me la creo”, declaró la cantante.