Ángela Aguilar: Así fue su polémica interpretación del himno nacional en la pelea del "Canelo"

En medio de las preparativos para la pelea entre Saul "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin III (GGG), este próximo 17 de septiembre han comenzado a resurgir algunos recuerdos de combates anteriores del jalisciense, entre ellos la vez que Ángela Aguilar cantó el himno nacional, ya que su entonación fue muy polémica, por lo que fue duramente criticada.

Esta vez quien será la encargada de entonar el himno nacional mexicano en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, será Carolina Ross, una estrella que se está haciendo muy popular, no obstante, muchos comienzan a preguntar su podrá interpretar de forma correcta la canción, o bien, cometerá un error como lo hizo la hija de Pepe Aguilar.

Así fue la vez que Ángela Aguilar cantó el himno

La cantante de "En Realidad" tuvo el honor de ser la interprete del himno durante la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders. La joven de 18 años, que se ha caracterizado por ser un nuevo ícono del regional mexicano, fue duramente criticada debido a que tuvo una entonación diferente, incluso hubo algunos usuarios de redes sociales quienes le pidieron a las autoridades que la multarán.

Ángela Aguilar cantó el himno en la pelea del Canelo IG @angela_aguilar_

En sitios como Twitter, los internautas aseguraron que Ángela hizo "inflexiones vocales rancheras" en un tiempo más lento, "cambió las notas" del himno e incluso cantó al "estilo americano", por lo que comenzó a hacerse una discusión, pues mientras muchos la criticaban, salieron sus fans a defenderla.

Algunos de los usuarios de Twitter pidieron a la Secretaría de Gobernación de México (Segob) que tomara cartas en el asunto y que multara a la menor de la Dinastía Aguilar, pues la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, establece que "queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del himno nacional, total o parcialmente en composiciones y arreglos", por lo que la joven estaba en el ojo del huracán.

La polémica llegó a tal grado que las autoridades aclararon que Ángela Aguilar "no contravino ninguna ley con su entonación", pues su interpretación no tuvo ninguna alteración a la letra; asimismo, agregó que "si bien su entonación no fue la que todos conocemos (marcial), fue ejecutada de manera respetuosa y se hizo a capela, lo que pudo influir en la variación".

Ángela fue duramente criticada IG @angela_aguilar_

Aunque Ángela Aguilar se unió al grupo de cantantes que generó polémica por su interpretación, la joven ha superado este "bache", pues ha demostrado que es muy talentosa y que un error como esto no detendrá su carrera, pues está en su mejor momento dando giras por Estados Unidos y varias partes de la República Mexicana.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar presume figura de impacto con atrevido top frente al espejo: VIDEO

Saúl "El Canelo" Álvarez: Esto cuestan los boletos para ver su pelea ante Gennady Golovkin en vivo