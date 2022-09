VIDEO | Mona y Geros son discriminados en tienda departamental; aseguran que "se siente feo"

La discriminación en México es un tema que sigue dando de qué hablar pues violenta los derechos humanos de las personas o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicados, de acuerdo con Amnistía Internacional.

En este caso sonó un amargo episodio que sufrieron los influencers Mona y Geros por la sencilla razón de tener tatuajes y vestir de una forma peculiar, pero que no le hace daño a nadie. Aunque este tema no es nuevo para ellos, ahora lo documentaron en un video tras señalar una tienda departamental, donde los custodiaron los guardias de seguridad a cada paso que ambos dieron.

¿Qué fue lo que pasó en la tienda de ropa?

De acuerdo con Mona tienen un viaje en puerta y para ello buscaron atuendos adecuados para su salida por lo que no dudaron en ir a la tienda y comprarse algo de ropa. Sin embargo, no esperaron que el personal del negocio fuera groseros con ellos. Para empezar, relató, ella saludó y preguntó por unos tenis y no le hicieron caso.

De igual manera, cuando se acercaron a tomar las prendas tenían muy de cerca la presencia de los vigilantes, algo que los incomodó mucho a pesar de que no es la primera vez que tienen una experiencia de este tipo:

"Si se siente feo la verdad, pero ya ni modo... Es un poquito incómodo, pero tienes que saber cómo sobrellevar eso, ya nos ha pasado eso bien seguido" Mona, influencer

Ya en otros momentos la pareja denunció discriminación de parte de otras tiendas o de sus mismos vecinos, pues los confunden con trabajadores o simplemente no los tratan con respeto por su aspecto, en especial por los tatuajes que tienen en el cuerpo y rostro.

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Al ser una de las parejas más queridas (menos cuando Geros maltrató a sus perros) fue natural que les dieran su apoyo incondicional, pues la discriminación es un tema delicado que debe ser erradicado por completo; sin embargo, hubo quienes opinaron de manera contraria.

"Ay un dicho en México muy conocido que dice … a cómo te ven te tratan!!", "Se quejan y miraban por encima del hombro a las personas que les pedian fotos como si fueran las superestrellas, se les olvidó el barrio de dónde salieron, tengan humildad que así como se sube pueden bajar" y "No entiendo como pueden creer su actuación, se mega victimiza y todos caen...", fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas.

