La lapidaria respuesta de Geraldine Bazán sobre si volvería con su ex, Gabriel Soto

Adela Micha, conductora de La Saga, tuvo como invitada en el estudio a Geraldine Bazán, que no tuvo reparos en hablar de su vida privada y de sus relaciones sentimentales, que la tiene actualmente en pareja con un hombre del que no se conoce mucho. Además, la actriz de telenovelas puso en la mesa su situación con el padre de sus hijas y ex esposo, Gabriel Soto.

Geraldine Bazán habló del también actor y expresó que no lo quiere "Ni envuelto para regalo", detallando que nunca volvería con él. En cuanto a su romance actual afirma que todo va lento porque están viendo si funciona o no, ya que ella, debido a su experiencia y maternidad, ya sabe qué es lo que quiere.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto se divorciaron en 2017.

Corría el mes de septiembre de 2017, cuando se dio a conocer la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto tras una década de estar juntos y habiendo procreado a Elissa Marie y Alexa Miranda.

A la conductora le genero dudas su confesión de “ver si funciona” y no dudo en preguntarle a que se refería. "Pues es que ya habíamos andado antes. terminamos... Y ahora estamos viendo. Yo ya no tengo 15 (años), tengo dos hijas, tengo bien claro que es lo que quiero, y entonces pues vamos a ver", declaro Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán dejó clara su opinión frente a su ex esposo.

Por su parte, el ex esposo de Bazán. Acaba de cancelar su boda con Irina Baeva, algo que el actor abordó en recientes declaraciones al programa Hoy, y compartiendo los motivos: "Ahorita tenemos que terminar los compromisos de trabajo y que también las cosas, como siempre lo he dicho, que el conflicto de Rusia y Ucrania ha sido el tema precisamente que nos ha detenido un poco porque su familia no puede venir", explicó Soto.