House of the Dragon: La verdadera historia de Rhaenyra Targaryen y Ser Criston Cole

Este domingo se transmitió el que para algunos es el mejor capitulo (hasta el momento) de House of the Dragon, se trata de la cuarta entrega que llevó por nombre "Rey del Mar Angosto”, En el que, entre otras cosas, se destacó por seguir los pasos de su antecesora Game Of Thrones y mostró varias escenas con sexo explícito.

Ojo, la información que a continuación se va a compartir puede contener spoilers. Bueno, resulta que Rhaenyra le heredera al Trono de Hierro, tuvo su primer acercamiento al pueblo que tiene la intención de gobernar y lo hizo de la mano de nada menos que su tío Daemon, hermano menor de su padre, quien entre otros sitios la llevó a un espectáculo y a una "casa de placer", ahí la joven pudo observar los artes del amor y también tuvo su primer acercamiento.

Para nadie es un secreto que la casa Targaryen practicaba el incesto, ello con el objetivo de mantener la pureza de su linaje. Daemon besó a la joven y acarició su cuerpo.

Daemon, interpretado por Matt Smith

Rhaenyra y su historia con Ser Criston Cole

Uno de los principales comentarios que tuvieron los fanáticos de las novelas de George R.R Martin vinieron de la mano con lo que pasó después de esta escena, pues la abuela en sexta línea de Daenerys, sedujo a su escudero Ser Criston Cole, un joven que en los pocos capítulos que tiene la serie, ya llamaba la atención por el gusto que le tenía la princesa.

Sin embargo, ese momento que emocionó durante el cuarto capítulo es una de las variaciones de la adaptación a la televisión, pues según lo escrito ellos jamás llegaron a tener este tipo de acercamientos, de hecho y aunque "la delicia del reino" como era apodada la joven, estaba enamorada de el caballero, él la rechazó al considerarle sólo una niña.

Rhaenyra y Ser Criston Cole



El chisme que le llegó al rey Viserys I tenía que ver con su hermano y un abuso hacía su hija, aunque no ocurrió y Rhaenyra le repitió a su padre que no se había entregado al tío, el monarca mandó a fabricar una pócima abortiva para que no fuese a ocurrir ningún accidente, otro dato que jamás ocurrió.

Ahora sólo queda esperar el desarrollo del siguiente capítulo pues la joven ya aceptó un matrimonio arreglado y con fines políticos, éste se va a concretar con Laenor Velaryon, hijo de un poderoso lord, dueño de naves y con gran poder económico.

