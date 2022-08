House of the dragon: 5 datos imperdibles sobre la serie

Esta es la semana de estreno de la tan esperada serie “House of the dragon”, para los amantes del mundo de “Game of Thrones”, un proyecto que rompió varios récords, de ahí que HBO apostara por una precuela basada en la familia “Targaryen” de 10 episodios que hasta ahora parece tener buenas críticas.

Por eso te presentamos cinco datos curiosos del rodaje de la serie:

1.- Se rodó durante la cuarentena, siguiendo todo los protocolos sanitarios, lo que en ocasiones hizo sentir al director Miguel Sapochnik, quien trabajó en la serie original, como si estuviera filmando por primera vez. Pese a seguir todas las medidas, algunos actores tuvieron COVID-19, entre ellos el actor Fabien Frankel, quien da vida al galán “Ser Criston”. Sí, el mismo que visitó la CDMX hace unas semanas para promocionar la serie.

2.- A diferencia de “Game of Thrones”, en esta serie habrá 17 dragones que son amaestrados por los “Targaryen”. Todos tienen una característica específica y un carácter diferente. Además nunca dejan de crecer, por lo que hay de distintos tamaños. Van desde el pequeño “Luke Velaryon”, hasta la gran dama llamada “Vhagar”, que tiene 130 años.

A fierencia de "Game of Thrones", esta serie contará con 17 dragones involucrados en la trama

FOTO: Especial

3.- En la serie el actor Steve Toussaint aparece con una cabellera y barba larga y blanca, dando vida a “Lord Corlys Velaryon”. Sin embargo, él afeita su cabeza y rostro porque no le gusta tener vello facial, por lo que al principio se sintió un poco incómodo, pero al estar caracterizado se sintió como una verdadera estrella de rock. “Cuando me dijeron al principio que tenía que dejar de afeitarme, yo estaba como, ¡oh no!. pero cuando vi el producto final, vi que sí funcionaría.

4.- La actriz Eve Best, quien da vida a “Princesa Rhaenys Targaryen”, se sentía como una virgen al hablar del mundo de Westeros, ya que no era seguidora de la serie original. “Yo sabía del concepto y cuando me dijeron que tenía el papel, no quise verlo, porque podría ser demasiada información y distraerme queriendo comparar esa vida en la pantalla con la nuestra.

5.- Un equipo de 150 personas se encargaron de la adquisición del material, incluyendo algodones, sedas, terciopelo, cuero y gasa, de todo el mundo para fabricar unos 5.000 trajes. También se hicieron cientos de pelucas rubias de distintos tamaños para los personajes de Paddy Considine, Matt Smith y Emma D'Arcy, entre otros.

Sigue leyendo:

Game of Thrones: ¿Cuánto tiempo antes se desarrolla "House of the Dragon"?

¡Como en GOT! Hallan restos del "dragón de la muerte", ave que vivió hace millones de años

Confirman secuela de Game of Thrones enfocada en Jon Snow; disponible en HBO Max