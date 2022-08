¿Cuál es el parentesco entre Daenerys y Rhaenyra Targaryen en House of The Dragon?

Han pasado dos semanas desde que se dio el estreno de la esperada serie House of The Dragon, la historia que explicará los orígenes de la familia Targaryen y el porqué de su destino en Game of Thrones. Al momento se han publicado dos episodios y no han defraudado a los millones de fanáticos de la historia creada por George R. R. Martin y producida por el gigante del entretenimiento HBO.

Hasta el momento uno de los personajes que más ha llamado la atención es el de Rhaenyra Targaryen, a quien rápidamente se le ha buscado el parentesco con la joven Daenerys que tanto dio de qué hablar en GOT. Pues bien, ya mucho se ha hablado de que los hechos de esta precuela se desarrollan 172 años antes de la aparición de "La madre de Dragones", por lo que no es muy difícil adivinar que se trate de una pariente en línea descendiente del personaje interpretado por Emilia Clarke.

Rhaenyra Targaryen Foto: IG houseofthedragon

¿Qué parentesco tienen Daenerys y Rhaenyra Targaryen?

Los expertos en los libros no se han detenido y a través de redes sociales han desenmarañado, pues bien comencemos por mencionar que los tres Targaryen (que hemos visto hasta el momento en la nueva historia) se separan por ocho generaciones que la "quebrantadora de cadenas". El Rey Viserys I, su hermano Daemon y Rhaenyra tienen un enredo familiar muy importante y complejo de comprender.

Comencemos, aquí va un spoiler, que ya muchos conocen, Daemon y Rhaenyra terminan relacionándose sentimentalmente, ellos son los padres de Viserys II, padre de Aegon IV que llegó a ocupar el "Trono de Hierro", luego su hijo Daeron II tuvo la misma suerte, igual que su vástago Maekar I quien tuvo a Aegon V, a quien le sucedió en el reinado Jaehaerys II, para dejarle el poder a Aerys II el “Rey Loco” y padre de Daenerys.

Así pasaron siete generaciones entre ambas, por lo que Rhaenyra sería la abuela en séptima línea de Daenerys.

Daenerys es nieta en séptima línea de Rhaenyra Foto: IG gameofthrones

Libros de George R. R. Martin

"Canción de hielo y fuego" es el nombre de la serie de novelas que han sido utilizadas para llevarse a la pantalla y triunfar en grande, se debe mencionar que George R. R. Martin, también es autor de libros infantiles, cuentos y terror. De la serie que dio origen a Game of Thrones, se desprenden títulos como: Juego de tronos (1996), Choque de reyes (1998), Tormenta de espadas (2000), Festín de cuervos (2005), Danza de dragones (2011); por si fuera poco se espera que lleguen Vientos de invierno y Sueño de primavera con lo que se pondría fin a la saga millonaria.

