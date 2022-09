Gal Gadot se corona como reina de estilo con un ajustado cat suit

Gal Gadot es una actriz de origen israelí y actualmente es una de las más importantes de Hollywood, debido a que con sus protagónicos ha logrado cautivar a todo su público. A sus 37 años, la protagonista de ‘Wonderwoman’ enamora a todos sus seguidores presumiendo sus increíbles curvas ya que no se olvida de sus épocas como modelo y en uno de sus últimos posteos en Instagram, sorprendió a todos luciendo un ajustado cat suit.

En los últimos días se confirmó que Gal Gadot deberá dejar de lado la capa de heroína para cambiar totalmente de registro para que pueda interpretar a una villana de Disney. La actriz israelí dará vida a la ‘Malvada Reina’ de Blancanieves. De acuerdo a lo manifestado por la ex ‘Rápido y Furioso’ en una entrevista, comentó: “Todavía no he visto nada de la película, pero la transición de la Vieja Bruja nos llevó cuatro horas en una silla de maquillaje. Me siento muy afortunada de poder tocar algo que está tan lejos de lo que sé”.

Gal Gadot protagonizará una villana de Disney. Fuente Instagram @gal_gadot

Más allá de ser una destacada actriz, Gal Gadot tuvo un pasado que quizás no sabías y es que la israelí de 37 años fue modelo y Miss Israel y estuvo a punto de participar en Miss Universo. Además, estuvo en las Fuerzas Armadas en su país lo que le permitió adquirir de habilidades especiales. Más allá de esto, estudió derecho y relaciones internacionales en la universidad de su país, donde se graduó con honores.

Para demostrar que es una de las mujeres más lindas del mundo, Gal Gadot compartió en su cuenta de Instagram en donde tiene más de 86 millones y medio de seguidores, una foto donde se la ve luciendo un ajustado cat suit que causó furor en todos sus seguidores. Para confirmar que no ha perdido sus dotes de belleza, la actriz de 37 años conquistó millones de corazones.

Gal Gadot enamoró a todos con este cat suit. Fuente Instagram @gal_gadot

Por otro lado, Gal Gadot también se ha encargado de presumir su increíble figura y en uno de sus posteos también posó desde la alberca. La protagonista de ‘Mujer Maravilla’ no sólo comparte fotos que hacer notar sus curvas, sino momentos con sus tres hijos y su esposo, con quien está desde hace más de diez años.