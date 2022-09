VIDEO | Juanpa Zurita revive la polémica que enfrentó en el temblor del 2017: "Sí existen las buenas acciones"

Juanpa Zurita es un creador de contenido que comenzó subiendo videos a "Vine", sin imaginarse que ese sería solo el comienzo de una exitosa carrera en Internet.

De hecho, la popularidad de Juanpa Zurita ha crecido tanto que su reconocimiento ya no se limita a la realización de videos, pues también ha participado en importantes proyectos, tales como "Luis Miguel, la serie" y "¿Quién es la máscara?", sin embargo hubo una iniciativa que cambió por completo su vida.

Pues luego de que en 2017 y temblor arrasara con México, el influencer supo que tenía que hacer algo al respecto, fue así que se decidió a hacer algo para ayudar a las personas damnificadas, sin embargo, su falta de experiencia provocó que los procesos de ayuda se alentaran, causando a su vez, la crítica del ojo público.

Así, al ser cuestionado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Juanpa Zurita admitió que gracias a esa iniciativa logró aprender muchas cosas, entre ellas, lidiar con los medios de comunicación, algunos de los cuales, se dedicaron a atacarlo en aquella temporada.

A pesar de que en el programa "El minuto que cambio mi destino", Juanpa Zurita admitió que se sintió muy atacado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, también reconoció la influencia que tiene el periodista en el medio del espectáculo, por lo cual, cuando su proyecto para los damnificados comenzó a avanzar, no dudó en invitarlo para que él mismo verificara que el dinero que había recaudado realmente se estaba usando para ayudar a una de las comunidades afectadas.

"Mucha gente me dijo que no te invitara, que el ego y no sé qué... Y dije: aquí no hay ningún tema de ego, y al final si no hay cola que te pisen, que mejor que podamos inspirar a la gente, que mejor que Gustavo, que al final tiene una plataforma super importante y a diario está comunicando cosas, pueda ver que sí existen las buenas acciones", confesó Juanpa Zurita a Gustavo Adolfo Infante.