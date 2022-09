Jorge Salinas: Ella es Valentina, la hija del actor con Andrea Noli | FOTOS

Hace menos de un día, Jorge Salinas reconoció públicamente y por primera vez a su hija Valentina, quien fue producto de su relación con la también actriz Andrea Noli, por lo que desde entonces ha surgido el interés por conocer a la sexta hija del galán de telenovelas, por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos sobre la joven de 16 años que heredó la belleza de sus dos talentosos padres.

Para empezar a abordar el tema es importante recordar que el polémico romance de Jorge Salinas y Andrea Noli ocurrió allá por el año del 2006, no obstante, su relación fue todo un escándalo debido a que el famoso galán de telenovelas estaba casado con Fátima Boggio y se dice que fue precisamente esta situación la que llevó al divorcio de la pareja en 2009.

Valentina finalmente fue reconocida por su padre Jorge Salinas. Foto: IG: andreanoli

Cabe mencionar que Andrea Noli ha declarado en diferentes ocasiones que una vez que confirmó que estaba embarazada, no volvió a saber nada del actor, quien negó su paternidad durante más de quince años, en los cuales, nunca había tenido un acercamiento con Valentina, quien no lleva el apellido Salinas.

Hasta donde se sabe, Andrea Noli nunca ha buscado obtener un beneficio económico del actor pues ha declarado que lo único que pretendía era que Jorge Salinas reconociera a su hija, quien desde hace algunos años le habría manifestado la intención de conocer a su progenitor. Por su parte, la joven fue entrevistada hace alrededor de un año y confirmó que tenía la intención de acercarse a su padre, no obstante, detalló que si esto no pasaba no era algo que le quitara el sueño.

Valentina quería conocer a su papá desde hace ya varios años. Foto: IG: andreanoli

Jorge Salinas reconoce a su hija Valentina

Hasta hace unos meses, Jorge Salinas únicamente reconocía que tenía un total de cinco hijos, sin embargo, en su último encuentro con un grupo de periodistas el actor aceptó que es papá de seis hijos, refiriéndose a que ya reconoce como hija a Valentina, quien actualmente tiene 16 años, no obstante, no quiso ofrecer más detalles sobre cómo es que se dio su acercamiento y cómo es su relación.

Valentina es muy reservada en redes sociales. Foto: IG: andreanoli

"Todos son mis hijos, soy el único padre, todos los niños tienen diferentes madres, pero yo soy el único padre de seis hijos y no lo voy a compartir con ustedes, les estoy diciendo, soy el único padre de seis hijos, estoy siempre pendiente", aseveró el actor.

Valentina heredó la belleza de Andrea Noli. Foto: IG: andreanoli

Además de Valentina, los otros hijos del Jorge Salinas son Gabriela, cuya madre es Adriana Cataño, los gemelos Jorge y Santiago, quienes son producto de la relación del galán de telenovelas con Fátima Boggio y los mellizos Máxima y León, los hijos menores del actor y Elizabeth Álvarez, con quien está casado desde el 2011.

