Sabine Moussier quiere ayudar a Jorge Salinas con su operación de columna

El actor Jorge Salinas, dijo recientemente que sus médicos le habían dicho que debía someterse a una operación de columna, debido a los dolores intensos que ha presentado en esta zona, pero él tiene miedo de hacerlo.

Incluso comentó que ha buscado la ayuda del esposo de Elizabeth Álvarez para auxiliarlo con su problema de salud, pero hay alguien más que ha alzado la mano para brindarle todo su apoyo y ayuda.

La actriz Sabine Moussier se mostró preocupada e interesada en charlar con su colega Jorge Salinas, pues afirma conocer a un especialista que podría ser de gran ayuda.

“No sabía, pero me voy a poner en contacto con él, a mi me han ayudado muchísimo un biogmanetista que conozco desde hace muchos años, es lo que me ha sacado adelante”, manifestó Sabine.

De la misma manera, la artista de 55 años contó que se sometió a un tratamiento de células madre para sobreponerse completamente de las secuelas que le dejó su contagio de Covid-19.

“Me acabo de poner ahorita una cosa de células madre que no tienen una idea cómo me dio un levantón increíble, te inyectan células madre, me pusieron como 28 millones, una cosa así, y me lo pusieron ayer y me dijeron que iba a ver la diferencia en una semana o en un mes, y quiero decirte que hoy me levanté llena de energía, muy bien, muy contenta”, detalló.

Por último, Sabine confesó que este 14 de febrero la pasará con los seres más amados de su vida luego de que recientemente confirmó que estaba soltera y sin compromiso.

“Voy a celebrar con mis hijos que son el amor más grande que Dios me pudo dar”, comentó al respecto.

