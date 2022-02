Elizabeth Álvarez se niega a comprar juguetes para sus hijos; esta es la razón

Los actores Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez formaron una familia que parece de ensueño, pues en redes sociales se ven muy felices. Sin embargo, Elizabeth hizo una declaración que dejó anonadados a todos sus fans, pues dijo que mantienen una educación muy estricta con sus mellizos León y Máxima, ya que tienen limitadas ciertas cosas, como los juguetes, ¿por qué?

La actriz comentó, durante una entrevista en Montse & Joe, que sus pequeños, quienes el pasado 2 de diciembre cumplieron años, son su orgullo y felicidad: “¿Cómo soy como mamá? Realmente no lo sé hasta que mis hijos me lo digan, quien decide si eres buena mamá o no son tus hijos y conforme el tiempo, pero soy una mamá muy dedicada, de 24/7 con mis niños”, refirió.

¿Cómo limita a sus hijos Elizabeth Álvarez?

Máxima, quien se parece mucho a su mamá, y León, quien tiene un poco de su padre, sufren porque su mamá es muy estricta, incluso más de lo que su abuela pudo haber sido: “Yo soy más dura que mi mamá, mi mamá fue más blanda. Máxima es igualita a mí en carácter, temperamento, actitudes, es muy parecida a mí y es súper femenina. León es igualito a Jorge, tiene esa sensibilidad, es guapo de naturaleza”, comentó.

Los niños ayudan a las labores de la casa y reciben un poco de dinero a cambio, para que puedan comprar sus propios juguetes, porque sus padres no lo hacen, sólo en ocasiones muy especiales.

“Lavan trastes o el coche, recogen su cuarto y juntan su dinero y se ganan dinero, porque mamá no compra juguetes. Mamá y papá no compran juguetes, saben que Santa si les llega a traer o en su cumpleaños, pero, ¿que vayamos a la juguetería?, nada”, confesó.

