Gomita rompe en llanto al comprar una lujosa recámara de casi 300 mil pesos

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues gracias a su trabajo se ha podido hacer de algunos artículos, como por ejemplo una lujosa recámara de casi 300 mil pesos, que la hizo romper en llanto mientras la presentaba a sus seguidores, ya que era una de las cosas que más quería.

Aunque la conductora se dio a conocer por su participación en "Sabadazo", actualmente es una de las influencers más queridas de las redes sociales, debido a que muchos gustan de ver su personalidad auténtica. En sus plataformas digitales como Instagram y YouTube comparte momentos de su vida privada, por lo que esta vez hizo parte a sus fanáticos de esta compra que pudo lograr gracias a su trabajo.

Gomita presume lujosa recámara de casi 300 mil pesos y rompe en llanto

La celebridad de internet contó a sus fanáticos en un video de YouTube que terminó de pagar su casa, por lo que actualmente está amueblando todos los cuartos. Uno de las habitaciones que está completa es la suya, por lo que la enseñó con detalle dando un tour por su lugar, el cual aseguró es como lo había soñado.

Gomita aseguró que terminó de pagar su casa Foto: IG @gomitaoficial123

“Yo tuve que pagar mi casa primero. La acabo de pagar hace poco. Me tuve que poner a trabajar para amueblar mi casa con más muebles, porque ya tenía muebles, pero quería mejores muebles, pero primero tenía que terminar de pagar mi casita”, contó a sus suscriptores la polémica participante de "Las Estrellas de Bailan en Hoy", quien tuvo que dejar la competencia por problemas de salud mental.

Después de decir estas palabras, Gomita se puso sentimental y rompió en llanto, pues confesó que para tener la "recámara de sus sueños" le costó mucho esfuerzo, no sólo por el tema monetario, sino también porque ha tenido problemas familiares; recordemos que la influencer denunció a su papá por violencia.

“Me costó mucho trabajo, me costó mucho esfuerzo porque ustedes saben qué he pesado situaciones muy feas, familiares. Me han preguntado por qué estoy en depresión, porque no me creen. Es muy difícil, muy difícil salir de esto y yo solita he sido mi impuso todos los días”, mencionó y agregó: “Lo que yo trabajé, todo el esfuerzo que yo hice para poder tenerla”.

Finalmente, Gomita mostró el precio de la recámara que compró y que cuesta casi de 300 mil pesos. De acuerdo a lo que enseñó la ex payasita, la recámara es de la marca Michael Amini, una mueblería de lujo donde compró el set completo que consta de la cama, un tocador, un joyero, dos buros, así como varios sillones.

