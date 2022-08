Banda MS está por lanzar “Jalo” la canción más romántica del verano; aquí todos los detalles

Será el jueves 11 de agosto cuando Banda MS de Sergio Lizárraga lance en todas sus plataformas oficiales el tema “Jalo”, una canción de la autoría de Edén Muñoz y que según un adelanto que compartieron los originarios de Mazatlán, Sinaloa el proyecto se perfila para ser la melodía en tendencia y una de las más románticas del verano.

“Jalo” corresponde al nuevo sencillo de los músicos y para presentarla y dar un adelanto, Sergio Lizárraga líder de la agrupación platicó en un video que subieron a su cuenta de Instagram algunos de los detalles que hacen única a la “rola”, como ellos le llaman.

“Voy a hablar de un tema en especial, no hace mucho me lo mostró mi compa Edén Muñoz y me encantó, se llama ‘Jalo’. Una vez escuchado el tema le hablo a Pavel, quiero que entren trompetas, así con una sola trompeta, pero no pongas tuba en la armonía”, describe el músico sobre la dirección de la canción.

Banda MS es originaria de Mazatlán, Sinaloa. FB/BANDAMSOFICIAL

Cabe destacar que además de hablar de como se fue creando “Jalo”, también dejó que sus fanáticos escucharan un par de oraciones que se incluirán y con la que denota un toque de romanticismo al estilo norteño

“Tu y yo en la mamalona, jalo un rol agarrados de la mano al fin siento que la champions gano y sí, si es contigo, la neta jalo”, se aprecia de la voz de Alán Ramírez y Walo Silva, vocalistas de Banda MS.

¿Qué es ‘”Jalo”?

Corresponde a una expresión mexicana que se utiliza para decir “si”, también se emplea mayormente para demostrar efusividad en la acción de aceptar llevar a cabo alguna actividad y en la página de Internet “diccionario mexicano” se menciona como “Si jalo/No jalo es una manera de decir si haces o no algo”.