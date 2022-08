Lis Vega da clases de estilo en entallado vestido rojo perfecto para la playa

Lis Vega causó furor en redes sociales, esto luego de compartir una fotografía en Instagram y Facebook en la que se dejó ver desde la playa y luciendo un entallado vestido rojo con el que dio clases de estilo y se confirmó como una de las famosas con mejor figura.

La originaria de Cuba, demuestra con sus looks que las mujeres mayores de 40 pueden lucir una figura de impacto y presumir atrevidos atuendos, como lo confirma con los outfits que comparte con sus millones de fans, quienes la ven como una inspiración de moda.

Lis Vega presume su curvilínea figura en vestido rojo

Vega robó miradas en la popular plataforma al lucirse con mucho estilo presumiendo sus curvas en un entallado vestido, el cual destaca por su diseño strapless y la actriz combinó a la perfección con unas sandalias de plataforma en el mismo color rojo encendido.

Lis Vega presumió su curvilínea figura en vestido rojo. Foto: IG @lisvegaoficial

"No quiero nada ni a nadie que no sea recíproco y genuino en mi vida, porque no hay nada más increíble que lo que nace del alma y se expresa con hechos sin ni siquiera pedirlo. Besos desde la RIVIERA MAYA", escribió Lis para acompañar la instantánea que han recibido decenas de halagadores comentarios y miles de "likes".

En la imagen, que fue tomada desde un resort en la Riviera Maya, la bailarina y cantante, de 44 años, lució sus curvas con el atuendo casual perfecto para llevar a un evento en la playa, y que Vega combinó con un peinado de trenzas y como accesorios, aretes largos y llamativos.

Lis Vega llegó a México desde su natal Cuba para comenzar una carrera en el medio del espectáculo y pronto se destacó como bailarina, pero también llamó la atención por su silueta curvilínea y voluptuosa, lo que la llevó a ser una de las "conejitas" de la revista Playboy en el año 2000, publicación de la que recientemente volvió a dar detalles.

