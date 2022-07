Lis Vega da clases de moda en el jumpsuit de verano perfecto para resaltar las curvas

Lis Vega se confirma como una de las famosas más chic, pues con cada uno de sus atuendos que comparte da clases de moda, como lo hizo en su más reciente publicación en redes sociales, donde se dejó ver con un jumpsuit de verano perfecto para resaltar las curvas.

La guapa cubana confirma con sus looks que la edad es sólo un número cuando se trata de lucir sensual, ya que las mujeres mayores de 40 pueden presumir su silueta con sus atuendos, como lo demuestra con los coquetos y ajustados outfits que comparte.

Lis Vega presume sus curvas en coqueto jumpsuit

Vega robó suspiros en Instagram, plataforma en la que cuenta con 1.9 millones de fans, al lucirse de frente y de perfil con un look perfecto para el verano por su tono rosa y blanco, jumpsuit que se ciñó perfecto a su curvilínea figura, con la que destacó su belleza y recibió decenas de halagadores mensajes.

La bella actriz robó suspiros en Instagram y Facebook. Foto: IG @lisvegaoficial

"Cuando me toque ver por el retrovisor de mi vida, con mucho amor y orgullo diré que… Me tocó rifármela por mis propósitos, le entregué mi alma a mi carrera, familia, amigos, y que jamás me rendí", escribió la actriz para acompañar las fotografías en las que se le ve posando con el ajustado atuendo de tela ligera.

En la imagen se puede ver a la bailarina y cantante, de 44 años, presumiendo sus curvas con el atuendo casual con el que dio clases de moda, y mostrando la mejor forma de llevar un jumpsuit para la temporada de calor, pues se observa que la pieza está confeccionada en tela delgada.

Lis Vega impone moda con sus atuendos de verano. Foto: IG @lisvegaoficial

El jumpsuit que Lis Vega presume es ideal para destacar las curvas pues se trata de una pieza que lleva un cinturón, lo que acentúa la cintura, mientras que las mangas y piernas están acampanadas, dando así a la silueta una forma equilibrada y curvilínea.

La conocida como "Poeta de lo urbano", que llegó a México desde su natal Cuba para comenzar una carrera en el medio del espectáculo, hoy se coloca como una de las famosas que es referente de moda, sobre todo cuando se trata de atuendos sensuales como los entallados, y los de playa.

