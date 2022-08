Desde Estados Unidos, Shakira se divierte con sus hijos lejos de Piqué

Shakira, se encuentra junto a sus hijos en los Estados Unidos luego de conseguir el aval legal de su ex pareja y padre de los niños, Gerard Piqué. La barranquillera decidió tomar distancia de este conflicto para encontrar la paz en otro continente y eligió el país que la tiene cumpliendo funciones de jurado en el reality de baile Dancing with myself.

Si bien abandonó España, Shakira no la tiene tan fácil ya que en paralelo a la separación, vive un grave problema judicial con el gobierno español por evasión de impuestos, que la podría llevar a estar detrás de las rejas.

Shakira dejó Barcelona y se llevó a sus hijos.

Días atrás, a través de su cuenta oficial de Instagram, Shakira compartió una foto junto a sus hijos Milan y Sasha que deslumbró a los fans que los han visto crecer. La cantante de Te Felicito y sus pequeños conocieron a las estrellas de Los Angeles Dodgers, un equipo de béisbol. En la imagen se los puede ver a los tres junto a jugadores de la Grandes Ligas de Béisbol.

La imagen en cuestión fue tomada dentro del campo de juego y los pequeños de Shakira recibieron como regalo una camiseta de ese equipo. Junto a la postal la cantante mostró su gratitud en la descripción: "Thanks to the @dodgers for making my kids feel at home", que en español seria “Gracias a los @dodgers por hacer que mis hijos se sientan como en casa”,

Shakira mantiene ocupados a Milan y Sasha. Fuente: Instagram.

El posteo de Instagram por parte de Shakira confirma que el lugar de residencia de la colombiana y los dos hijos que tuvo con Piqué, será la ciudad de Los Ángeles. Ella posee desde hace varios años – de cuando era soltera- una increíble mansión situada en Miami por lo que uno de estos dos sería el destino de su nuevo hogar junto a los pequeños.